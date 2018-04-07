Я б в «валютчики» пошел — пусть меня научат: нелегалы «зарабатывали» по 3-5 млн. грн. в день

Злоумышленники выезжали из Украины, чтобы обменять гривны на доллары и евро

В Ивано-Франковской области сотрудники налоговой полиции Государственной фискальной службы разоблачили схему нелегального обмена валют, суточный оборот которого оценивается в 3-5 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Было установлено, что местный житель уклонялся от уплаты более 3,3 млн грн налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в результате осуществления незаконных валютообменных операций.

А в ходе расследования стало известно, что мужчина создал и контролировал нелегальную сеть обменных пунктов.

"Указанные "обменники" не были созданы как юридическое или физическое лицо-предприниматель, не были зарегистрированы в налоговых органах и в Нацкомфинуслуг в качестве финансового учреждения и не получали генеральной лицензии НБУ на осуществление небанковскими финансовыми учреждениями валютных операций", - говорится в сообщении.

Суточный оборот такой схемы составлял 3-5 млн грн. Кроме того, по информации правоохранителей, было задействовано одно из региональных банковских учреждений, через кассу которого "валютчикам" выдавались неучтенные наличные.

Кроме того, злоумышленники с помощью "курьеров" каждый день перевозили через границу Украины в Польшу наличные без обязательного письменного декларирования, где обменивали их на доллары США и евро и ввозили обратно в Украину. Через границу ежедневно перевозились 2-3 млн грн.

Правоохранителями были изъяты 304,5 тыс. долларов США, 6,1 тыс. евро, 9,8 тыс. фунтов стерлингов, 441,7 тыс. польских злотых (всего в эквиваленте 11,7 млн грн) и почти 4 млн грн, банковские выписки, черновые записи, компьютерная техника и электронные носители информации.

На данный момент продолжаются следственные действия. // 112.ua