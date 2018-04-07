Путин уволил одиннадцать «силовых» генералов

Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации. «Под раздачу» попали представители МВД, ФСИН, МЧС и СК.

Должностей лишились:

замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД генерал-майор Павел Бугаев,

начальник Научно-исследовательского института ФСИН генерал-майор Андрей Быков,

начальник Уральского юридического института МВД генерал-майор Александр Гук,

начальник Академии государственной противопожарной службы МЧС генерал-полковник Шамсутдин Дагиров,

начальник управления ФСИН по Удмуртской республике полковник Владимир Доронин,

глава следственного управления СК по Свердловской области генерал-лейтенант Валерий Задорин,

глава следственного управления СК по Красноярскому краю генерал-лейтенант Игорь Напалков,

министр внутренних дел Удмуртской республики генерал-майор Александр Первухин,

глава следственного управления СК по Пензенской области генерал-лейтенант Олег Трошин,

глава следственного управления СК по Белгородской области генерал-майор Александр Сергеев,

глава следственного управления СК по Псковской области генерал-майор Олег Тушмалов,

замначальника главного управления МВД по Волгоградской области генерал-майор Виталий Шевченко.

Ранее подобные перестановки Путин делал в июле прошлого года, когда снял с работы восемь генералов из МВД, МЧС и Федеральной службы исполнения наказаний. // «ФАКТЫ»