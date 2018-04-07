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В Днепре на взятке поймали прокурора

07.04.2018 01:37

Прокурор требовал 2000 долларов США от гражданки, которая является фигуранткой уголовного производства

Генеральная инспекция ГПУ совместно с прокуратурой Днепропетровской области и сотрудниками Управления защиты экономики в области ДЗЭ ЧП Украины в рамках уголовного производства, начатого по ч.3 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды) разоблачила работника Днепропетровской местной прокуратуры №2.

Фото: pixabay.com

Об этом в Фейсбук сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

"Прокурор требовал 2000 долларов США от гражданки, которая является фигуранткой уголовного производства, за непривлечение ее к уголовной ответственности за мошенничество, а также закрытие уголовного производства", – отметил он.

5 апреля 2018 во время получения денег работника прокуратуры разоблачили правоохранители. Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении указанного преступления; решается вопрос об избрании меры пресечения. // Сегодня

 

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