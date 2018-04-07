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Россия оккупацией Крыма нарушила около 500 договоров с Украиной

07.04.2018 02:26

Российская Федерация, оккупировав Крым, нарушила 407 двусторонних и 80 международных договоров с Украиной. 

Об этом сообщила первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова во время международной конференции "Деоккупация Крыму: когда и как", передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД.

Россия оккупацией Крыма нарушила около 500 договоров с Украиной

"Оккупировав Крым, РФ нарушила 407 двусторонних и 80 международных договоров с Украиной. С целью интеграции Крыма в правовое пространство РФ были приняты тысячи законных и подзаконных актов, среди которых 15 конституционных законов", - цитирует пресс-служба слова Э.Джапаровой.

Она подчеркнула, что преступления РФ продолжаются на оккупированном полуострове: это свертывание всех форм свободы, нелегитимные выборы Президента РФ в украинском Крыму, использование теле- и радиочастотного ресурса Украины с целью пропаганды против Украины, милитаризация полуострова, призыв в российскую армию, замещение гражданского населения, запрет деятельности Меджлиса и многие другие.

По мнению заместителя министра, международная адвокация является на данный момент единственным способом реальной помощи гражданам Украины в Крыму, без которой количество репрессий была бы значительно больше.

 

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