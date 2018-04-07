Глубинный вибратор для бетона: для чего он нужен

При этом формирование «искусственного камня» невозможно без использования вибраторов для бетона, которые, в зависимости от принципа действия, классифицируются следующим образом:

Наружный – фиксируется на внешней стороне опалубки. Используется при работе с небольшими слоями бетонной массы;

Поверхностный – укладывается на поверхность залитой смеси;

Вибратор для бетона глубинный передаёт вибрацию с помощью гибкого вала, оканчивающегося булавой, которую окунают в бетонную смесь. Используется при создании массивных бетонных изделий, содержащих внутри сложную конструкцию из арматуры.

Для чего он нужен

Глубинный вибратор – наиболее востребованное устройство, позволяющее эффективно осадить и уплотнить жидкий бетон, заставив его заполнить весь предназначенный внутренний объём, обволакивая арматурные элементы и проникая в углы опалубки. С помощью этого устройства из смеси выводятся пузырьки воздуха и несвязанная вода, ослабляющие прочность готовой конструкции.

Если воздух и вода останутся в застывшем бетоне, это приведёт к образованию внутренних полостей и пор, а вода под действием низкой температуры разорвёт материал, запустив процесс саморазрушения монолита. При использовании вибратора для бетона такой ход событий исключён, поскольку под действием интенсивной вибрации все посторонние включения выходят на поверхность, откуда легко удаляются. Приведенный в активное состояние жидкий бетон легко обтекает все неровности арматуры, обеспечивая плотное прилегание. В результате после застывания смеси получается качественная и предельно прочная бетонная конструкция.

Можно ли это сделать руками?

Что будет, если пренебречь использованием вибратора? На небольших строительных площадках – при возведении дачного домика, сарая или беседки – неопытные самодеятельные строители стараются уплотнить жидкий бетон вручную, порой даже не зная о существовании электрического вибрационного инструмента, либо рассчитывая на везение. Нередко это приводит к серьёзному разочарованию: после снятия опалубки владелец дачного участка видит непролитые углы, оголённые камни щебня, но это еще часть беды. После первой же крепкой зимы фундамент может начать разрушаться, проседать, по материалу побегут мелкие трещины, прочность основания упадёт до минимума.

Этого никогда не произойдёт, если соблюдать технологию заливки бетона, используя глубинный вибратор, благодаря которому: