Особенности проката автомобилей в Украине

Услуги по прокату автомобилей или транспортных средств относительно развиты в промышленно развитых странах. Компания по прокату автомобилей предоставляют автомобили напрокат в течение коротких периодов времени, как правило, от нескольких часов до нескольких недель. У поставщиков проката автомобилей есть несколько местных отделений и офисов вблизи аэропортов, автобусных остановок, железнодорожных вокзалов и оживленных городских районов. Украина не отстает от общемировых тенденция и активно развивает этот бизнес в больших городах.

В городах, в которых предоставляется услуга аренда авто Киев, Одесса, Харьков, Днепр, Львов и другие, уже в достаточной степени развита конкуренция в этом сегменты рынка. Представители компании Megarent, которая уже почти 10 лет предоставляет различные услуги по прокату и аренде автомобилей в Киеве и по всей территории Украины, рассказывают об особенностях этого вида бизнеса в нашей стране.

Фото: megarent.ua

Если вы едете в Киев или другой большой город страны, аренда автомобиля может быть в некоторых случаях более практичной, чем использование такси или общественного транспорта, отмечают эксперты компании.

Люди арендуют автомобили по множеству причин. Некоторые предпочитают арендовать транспортные средства во время длительных поездок, чтобы уберечь свои автомобили от износа или для размещения большего количества пассажиров, в то время как другие используют его в качестве временной замены, пока их автомобиль находится в ремонте. Туристы, с другой стороны, часто считают, что аренда более эффективна, чем общественный транспорт, поскольку это может позволить им максимально использовать свое время в новой стране, посещая больше мест.

Конечно, аренда автомобиля предлагает множество преимуществ, которые привлекают широкий круг людей. При всем том, что сказано, вот о чем нужно помнить при использование услуги прокат машин в Киеве, чтобы получить лучшее предложение и вариант, который соответствует вашим потребностям.

Требования и тарифы

Чтобы иметь право арендовать автомобиль в Украине, водитель должен быть не моложе 21 года с действительными водительскими правами на территории Украины (международного образца) иметь идентификационный код (только для граждан Украины), паспорт. Иногда требуют, чтобы водительский стаж был не менее 2 лет. Для иностранных граждан, как отметили эксперты Мегарента, зарубежные водительские удостоверения, отвечающие международной Конвенции о дорожном движении, действительны на территории Украины

Ставки аренды различаются у разных компаний, в Мегарент, это стоит от $18 за 1 сутки для эконом класса, до $300 в сутки за премиум класс, в зависимости от модели автомобиля. Залог также варьируется от $300 за Chevrolet Aveo до $5000 за Mercedes S-Class W222.

Что касается оплаты, то она может быть произведена наличными, банковским переводом или кредитной картой, клиенту нужно только заплатить сумму, охватывающую период аренды ежедневно, еженедельно или ежемесячно - в который автомобиль будет использоваться.

Большинство компаний по прокату автомобилей требуют возмещаемой суммы депозита в целях безопасности. Это позволит компании автоматически вычитать ее с депозита клиента, когда это необходимо, особенно когда речь идет о штрафах, или не покрытых страховкой повреждениях. Если все прошло гладко депозит фозвращается.

Равная ответственность

Прокат автомобиля означает, что вам не нужно беспокоиться о таких скучных документах, как регистрация, страхование и обслуживание автомобиля - об этом заботится прокатная компания. Арендаторы, однако, должны внимательно прочитать контракт, чтобы получить четкое представление о других надбавках, которые могут применяться.

«Это поможет узнать об ограничении на пробег и условиях страхования, поскольку соответствующие суммы подлежат уплате, если вы превысите лимит или попадете в аварию», - отмечает експерт.

Ограничения на пробег относятся к количеству километров, которым арендатору разрешено управлять автомобилем без дополнительных сборов. Базовая комплексная страховка должна автоматически включаться в арендную ставку. Имейте в виду, что ответственность арендатора заключается в том, чтобы выплатить излишнюю страховую сумму в случае любого ущерба, причиненного транспортному средству.

Другие детали, которые следует учитывать, включают штрафные санкции за поздний возврат транспортного средства и плата за сдутые или поврежденные шины, за не заправленній бак. Как правило, вождение автомобиля за пределами границ Украины, а также на оккупированніх территориях, будет запрещено.

Примите к сведению также, что только зарегистрированное лицо может управлять арендуемым транспортным средством. Дополнительный водитель может быть зарегистрирован под одним и тем же транспортным средством, предоставив необходимые документы, включая действительную лицензию.

«Самое главное - знать условия контракта и не бояться задавать вопросы», - советует представитель Мегарента. «Поэтому лучше всего пересмотреть контракт до совершения сделки. Это поможет избежать споров и недоразумений между вами и компанией по прокату ».

И, конечно же, не забывайте безопасно ездить и всегда следовать дорожным законам и правилам.

«Обращайся с машиной так, как будто она твоя. Позаботьтесь о транспортном средстве и двигайтесь осторожно - ваша безопасность всегда является приоритетом. Все это сделает ваш отдых приятным и позволит максимизировать выгоды от аренды автомобиля» - заключает эксперт.