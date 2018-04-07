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В Днепре задержали киллера, готовившего убийство «вора в законе»

07.04.2018 08:58

 

 

В Днепре полицейские задержали киллера, разыскиваемого странами Евросоюза за организацию и покушение на умышленное убийство. У задержанного изъят снаряженный пистолет, а также средства радиосвязи с гарнитурой.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель руководителя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

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Он предположил, что киллер должен был убить кого-то из "воров в законе", которые в это же время в одном из соседних развлекательных центров праздновали день рождения.

"Случайно или нет, но в это же время рядом, в одном из развлекательных заведений, "вор в законе" по кличке "Умка" праздновал день рождения, где собрались авторитетные представители воровского мира и их друзья", – написал Аброськин.

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Во время отработки местности для установления пособий киллера и его возможного объекта работники полиции вошли в указанное заведение.

"Воры" забеспокоились и тогда прозвучали такие их слова: "Мы же со всеми договорились, зачем вы сюда зашли? Нам же обещали не трогать сегодня". Полицейские ответили: "Мы с вами не договаривались", – добавил Аброськин. – "И тут возникает философский вопрос: как же так? Это же нужно было так случится, что благодаря удачной работе полиции спасена жизнь наверное некоего "вора"... в этот праздничный вечер для воров". // Сегодня

 

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