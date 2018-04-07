Члены запорожской банды «сокировские» похитили женщину и требовали 200 тысяч. грн.

В Запорожье полиция задержала трех членов местной организованной преступной группы, которые взяли в заложники женщину и требовали за ее освобождение 200 тысяч гривен. Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Запорожской области Олег Золотоноша на своей странице в Facebook.

По информации полиции, в пятницу, 6 апреля, сотрудники запорожского уголовного розыска задержали трех активных членов ОПГ "сокировские", которые похитили жительницу Запорожья, незаконно лишили его свободы и требовали за ее освобождение выкуп в сумме 200 тысяч гривен.

"Во время передачи части средств, под контролем полиции, подозреваемые были задержаны и помещены в изолятор временного содержания", – рассказал Золотоноша. // Сегодня