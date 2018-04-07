В Канаде автобус с хоккейной командой столкнулся с грузовиком: погибли 14 человек

Еще 14 человек получили ранения и травмы

В Канаде автобус с юниорской хоккейной командой Humboldt Broncos столкнулся с грузовиком на шоссе, в результате чего погибли 14 человек. Об этом сообщает канадская телерадиокомпания CBC.

"Подтверждена смерть 14 человек, еще 14 человек получили ранения и травмы. Состояние трех пострадавших оценивается как критическое", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на момент ДТП в автобусе находилось 28 человек. Указано, что ДТП произошло в 30 километрах от города Тисдейл в провинции Саскачеван, куда спортсмены направлялись на игру.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер Саскачевана Скотт Мо выразили соболезнования в связи с этим инцидентом.

Сейчас на месте происшествия работает полиция. Следователи выясняют обстоятельства и причины аварии. // 112.ua