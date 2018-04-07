В Канаде автобус с хоккейной командой столкнулся с грузовиком: погибли 14 человек

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Еще 14 человек получили ранения и травмы
В Канаде автобус с юниорской хоккейной командой Humboldt Broncos столкнулся с грузовиком на шоссе, в результате чего погибли 14 человек. Об этом сообщает канадская телерадиокомпания CBC.
"Подтверждена смерть 14 человек, еще 14 человек получили ранения и травмы. Состояние трех пострадавших оценивается как критическое", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на момент ДТП в автобусе находилось 28 человек. Указано, что ДТП произошло в 30 километрах от города Тисдейл в провинции Саскачеван, куда спортсмены направлялись на игру.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер Саскачевана Скотт Мо выразили соболезнования в связи с этим инцидентом.
Сейчас на месте происшествия работает полиция. Следователи выясняют обстоятельства и причины аварии. // 112.ua
В 2018 году весенний призыв на срочную службу в Украине стартовал 1 апреля. В День смеха не до шуток было 563 парням из Киева и их семьям: в армии любой страны срочная служба...