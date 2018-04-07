Инвесторы США должны до 7 мая продать акции фирм из России, попавших под санкции

Министерство финансов США обязало американских инвесторов до 7 мая избавиться от акций и других ценных бумаг трёх из 12 российских компаний, в отношении которых в пятницу были введены санкции. До 5 июня американцы аннулировать все контракты, заключенные со всеми 12 компаниями.

Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу Управлением по контролю над иностранными активами Минфина, передает УНН.

Инвесторам с США “необходимо до 7 мая 2018 избавиться путем продажи или переуступки права неамериканским физическим и юридическим лицам от акций и других активов группы En+, группы ГАЗ и Объединенной компании ”Русал“, отметил управления. Минфин также обязал этих инвесторов в течение 10 рабочих дней после 7 мая представить подробный отчет, какие конкретно акции кому и когда проданы.

Американским физическим и юридическим лицам “необходимо до 5 июня 2018 свернуть операции, контракты или любые другие соглашения, в том числе касающиеся импорта товаров, услуг или технологий в США”, с подпав под санкции 12 компаниями, а также “с другими юридическими лицами, 50%-ная доля в которых прямо или косвенно принадлежит этим 12 компаниям”, добавил Управления.

В заявлении указаны агрохолдинг “Кубань”, “Базовый элемент”, B-Finance, группа En+, “Евросибэнерго”, группа ГАЗ, “Газпром бурение”, “Ладога менеджмент”, NPV Engineering, “Ренова”, “Русские машины”, Об объединенная компания “Русал”.

Напомним, Минфин США в пятницу дополнил список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены санкции. В новом санкционный список 38 российских физических и юридических лиц, в том числе “Рособоронэкспорт”, “Российская финансовая корпорация” и “Русала”. Вашингтон, мотивируя введение рестрикций (ограничений), обвинил Москву в незаконной аннексии Крыма, в разжигании насилия на востоке Украины, поддержки Башара Асада в Сирии, поставки ему материалов и оружия, а также в ведении противоправной деятельности в киберпространстве.