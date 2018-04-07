За останні десять днів в поліцію Донеччини здалися 7 бойовиків

Згідно із законом, колишні учасники незаконних збройних формувань отримали шанс на нормальне життя без тюрми. Причиною здатися стало розуміння невідворотності покарання, адже з початку року поліцейські притягнули до відповідальності 74 бойовиків. А всього за три роки - понад 1200.

В цьому році поліція оголосила про підозру 74 бойовикам. Далі на них чекає суд та, як правило, до 8 років позбавлення волі. Однак для громадян, які піддалися впливу проросійської пропаганди та вступили в НЗФ, але не скоювали тяжких злочинів, закон передбачає звільнення від кримінальної відповідальності.

З початку року до поліції Донеччини здалися 9 бойовиків, більшість яких – на минулому тижні. В основному це жителі підконтрольної Україні території, двоє – виїхали з окупованих міст, щоб розпочати нове життя у рамках закону. Вік колишніх учасників НЗФ - 22-46 років. Серед них одна жінка.

«Набридло ховатися», «хочу додому», «хочу почати життя спочатку» - мотив у всіх майже однаковий. Екс-найманці визнають свою помилку та надають цінні свідчення про службу в «ДНР».

Так, поліцейським Бахмуту здався громадянин РФ. В 2014 році 24-річний чоловік, нелегально перебуваючи на території України, зі зброєю в руках ніс службу на блокпості біля міста Часів Яр та патрулював район. Потім переховувався в РФ, у Криму та різних областях України.

Бойовик підрозділу особливого призначення спеціально приїхав у Добропілля з рідного Харцизька, аби здатися у поліцію. В 2014 році чоловік патрулював вулиці міста з метою виявлення українських військових та «підривної діяльності». А коли дізнався, що його можуть відправити на передову, звільнився. Відсутність майбутнього та безгрошів’я змусили його втекти з окупації.

В окремих випадках співробітникам карного розшуку доводиться проводити спецоперації спільно з прикордонною службою по виведенню екс-бойовиків з окупованої території.

Так, командири терористів всіляко перешкоджали учаснику «Першої Слов’янської бригади», який намагався залишити «армію» та виїхати з «ДНР»: спалили всі українські документи, допитували в «поліції» та залякували, запевняючи, що «там будуть катувати, відріжуть руки, ноги». Українським поліцейським вдалося вивести чоловіка, зараз з ним працюють слідчі.

За словами колишніх бойовиків, про можливість уникнути відповідальності вони дізналися зі ЗМІ, прочитавши про своїх «колег», які добровільно здалися українській поліції.

Нагадаємо, відповідно до ч.6 ст.260 Кримінального кодексу України, звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка перебувала в складі збройних формувань, якщо вона добровільно вийшла з такого формування і повідомила про його існування в органи державної влади або органи місцевого самоврядування.

Для цього потрібно звернутися до поліції за номером 0-800-505-102 або заповнити форму на сайті «Стоптероризм».

Відділ комунікації поліції

Донецької області