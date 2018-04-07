В Одесі правоохоронці вилучили велику кількість вогнепальної зброї та боєприпасів

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Правоохоронці напередодні святкових днів та пам’ятних для регіону дат, провели масштабну операцію із вилучення із обігу незаконної зброї та боєприпасів в якій було задіяно майже дві сотні співробітників.
Під час проведення дев’яти обшуків правоохоронці, зокрема вилучили пістолет Макарова, два пістолети Вальтер, гвинтівка Мосіна, пістолет-кулемет, карабін, понад тисячу патронів різного калібру та заготовки для виготовлення кустарної вогнепальної зброї.
За оперативною інформацією спецслужби, вилучені засоби ураження могли бути використані для здійснення провокацій у місцях масового скупчення людей.
Правоохоронці продовжують комплекс заходів із виявлення зброї та боєприпасів, зокрема ввезених на Одещину контрабандою та з району проведення антитерористичної операції.
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