В Одесі правоохоронці вилучили велику кількість вогнепальної зброї та боєприпасів

Правоохоронці напередодні святкових днів та пам’ятних для регіону дат, провели масштабну операцію із вилучення із обігу незаконної зброї та боєприпасів в якій було задіяно майже дві сотні співробітників.

Під час проведення дев’яти обшуків правоохоронці, зокрема вилучили пістолет Макарова, два пістолети Вальтер, гвинтівка Мосіна, пістолет-кулемет, карабін, понад тисячу патронів різного калібру та заготовки для виготовлення кустарної вогнепальної зброї.

За оперативною інформацією спецслужби, вилучені засоби ураження могли бути використані для здійснення провокацій у місцях масового скупчення людей.

Правоохоронці продовжують комплекс заходів із виявлення зброї та боєприпасів, зокрема ввезених на Одещину контрабандою та з району проведення антитерористичної операції.

У рамках відкритих кримінальних проваджень за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

Служба безпеки України