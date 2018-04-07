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В Одесі правоохоронці вилучили велику кількість вогнепальної зброї та боєприпасів

07.04.2018 15:45

Правоохоронці напередодні святкових днів та пам’ятних для регіону дат, провели масштабну операцію із вилучення із обігу незаконної зброї та боєприпасів в якій було задіяно майже дві сотні співробітників. 

Під час проведення дев’яти обшуків правоохоронці, зокрема вилучили пістолет Макарова, два пістолети Вальтер, гвинтівка Мосіна, пістолет-кулемет, карабін, понад тисячу патронів різного калібру та заготовки для виготовлення кустарної вогнепальної зброї. 

Фото Служба безпеки України.

За оперативною інформацією спецслужби, вилучені засоби ураження могли бути використані для здійснення провокацій у місцях масового скупчення людей.

Правоохоронці продовжують комплекс заходів із виявлення зброї та боєприпасів, зокрема ввезених на Одещину контрабандою та з району проведення антитерористичної операції.

У рамках відкритих кримінальних проваджень за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

Служба безпеки України

 

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