Оперативные данные о ситуации в зоне АТО на 07.04.2018

Российские оккупационные формирования на Донбассе продолжают срывать договорённости о «Пасхальном перемирии», обстреливая позиции украинских войск и населённые пункты вблизи линии разграничения, в том числе используя тяжёлое вооружение (120-мм миномёты). Одновременно противник продолжает перегруппировку своих сил и средств на ряде участков фронта.

Так, оккупанты продолжают усиливать свои позиции южнее Стылы. В районе высоты 206.9 отмечается появление до 5 ед. новых БМП-1, такое же количество БМП-1 отмечается южнее Белой Каменки. Технику окапывают и маскируют. В районе Новоласпы отмечены 1 МТ-ЛБ и 2 Урала с живой силой западнее данного н.п., также на замаскированной позиции - ЗУ-23-2.

Южнее Моспино - 10 танков типа Т-72 и 4 Урала на марше на южное направление.

Юго-восточнее Луганска, в сторону Хрящеватого, наблюдалась колонна танков и бронетехники – 8 танков типа Т-64 и Т-72, до 10 ББМ (БМП-1\2 и МТ-ЛБ). Также в колонне - 6 армейских грузовиков типа Урал и Камаз. Отмечено наличие в колонне КШМ и передвижной автомастерской.

По информации ИС, российские частные военные компании (ЧВК), действующие на Донбассе, получили задание от ГШ ВС РФ активизировать диверсионные операции на подконтрольных Украине территориях вдоль линии разграничения, а также обеспечить увеличения количества местных жителей (обладателей гражданства Украины) в своих рядах. Также, осуществляется работа по привлечению в ряды незаконных вооруженных формирований (НВФ) т.н. "ЛНР" и "ДНР" лиц, которые свободно владеют украинским языком, с целью дальнейшего доведения через западные СМИ тезисов "о наличии украинцев по обе стороны конфликта", что, по планам российского Генштаба, должно подтверждать "факт гражданской войны в Украине".

Эффект разорвавшейся бомбы вызвало у боевиков и российских наемников «1 АК ДНР» опубликованное экс-главарем боевиков А.Ходаковским в рамках «политической борьбы» с А.Захарченко видео об организации обороны оккупантами во второй линии обороны на участке ДАП- ЯБП. Точнее, об её тотальном отсутствии во второй линии и практически «проходном дворе» на участке между Спартаком, Путиловкой и северо-западными пригородами Донецка. Командиры ряда подразделений оккупационных войск обратились к «МГБ ДНР» и кураторам из ФСБ РФ в данной структуре с требованием «дать оценку» действиям А.Ходаковского.

Заявление главаря «ЛНР» Л.Пасечника о «снятии границы с ДНР» и создании, таким образом, предпосылок «объединения» двух оккупационных зон на Донбассе («ЛНР» - «ДНР») в одну, не вызвало особого воодушевления в среде чиновников, «правоохранителей», представителей «спецслужб» и, частично, бизнеса в обеих зонах оккупации. Данная реакция вызвана тем, что нынешнее наличие «границы» между «ДНР» и «ЛНР» создало условия для процветания контрабандных схем, в которых имеют свою «долю» представители обеих зон. Кроме того, в «ЛНР» боятся, что в случае объединения все коррупционные схемы, включающие «дерибан» «помощи» из РФ и «крышевание» бизнеса, перейдут под контроль представителей «ДНР».

Российское ЗАО «Внешторгсервис», осуществляющее контроль над «национализированными» предприятиями в ОРДЛО, задолжало за поставленную угольную продукцию угледобывающим предприятиям «ДНР» 946,3 млн. руб. В результате, в «ДНР» наблюдается нехватка средств для зарплаты шахтерам, сорвано приобретение оборудования и материалов для добычи угля, оплата транспортных и углеперерабатывающих услуг и др. В связи с этим, «министерством угля и энергетики ДНР» принято решение о прекращении поставок коксующегося угля ЗАО «Внешторгсервис» до погашения существующей задолженности.

В «ДНР» возникла сложная ситуация с медицинским обслуживанием населения, связанная с выездом значительного количества квалифицированных специалистов медицинской сферы, не желающих работать за мизерную заработную плату. В результате, на данный момент в большинстве медицинских учреждений на территории, контролируемой «ДНР», осталось не более 40-50% квалифицированных медицинских специалистов. Преимущественно выезжают в РФ или на подконтрольную Украине территорию врачи узкой специализации - хирурги и травматологи, что обусловлено значительной нагрузкой на данную категорию специалистов: в «ДНР», кроме оказания медицинской помощи гражданским пациентам, они вынуждены оказывать помощь боевикам и российским наемникам из состава «1 АК ДНР». // Группа «Информационное Сопротивление»