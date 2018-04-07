В Одесской области полицейские задержали двух россиян с 10 кг канабиса

Сотрудники отдела противодействия наркопреступности ГУ Нацполиции в Одесской области совместно с патрульной полицией Одессы задержали в Овидиопольском районе двух граждан России, когда те перевозили наркотик. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции области.

Фото:npu.gov.ua

"Полицейские разоблачили двух граждан России, которые наладили поставку наркотических средств с целью их дальнейшего сбыта на территории Одесской области. У наркоторговцев изъято более 10 кг особо опасного наркотика – канабиса. По цене "черного рынка" стоимость изъятого наркотического средства составляет около 2,5 млн гривен", – отмечено в сообщении.

В BMW с иностранными номерами, в котором 25-ти и 31-летний злоумышленники перевозили наркотик, было обнаружено две бумажные коробки с четырьмя трехлитровыми банками, наполненными канабисом.

Изъятый материал направлен на экспертизу.

Злоумышленники отправлены в полицию для дачи показаний.

По данному факту начато уголовное производство за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины).

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества. // Сегодня