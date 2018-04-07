Залишати авто на вулиці столиці під знаком «парковка заборонена» буде дуже дорого

Після вступу в силу закону про реформування сфери паркування транспортних засобів, зміну правил паркування та евакуації, який Президент підписав 28 березня, столична влада отримає повноваження штрафувати недобросовісних водіїв та евакуйовувати автівки, залишені у місцях, де заборонена парковка.

Причому залишати авто на вулиці під знаком «парковка заборонена» буде дуже дорого. Про це міський голова Віталій Кличко повідомив в ефірі радіо «НВ», повідомляє прес-служба столичної мерії..

«Щодо парковок. Проблема справді є. І вона достатньо серйозна. На сьогодні ніхто не хоче інвестувати в будівництво паркінгів. Бо це невигідно. Ті паркомісця, які є в Києві, – паркхауси, парковки – стоять напівпусті. Але в цей же час автомобілі стоять, де завгодно – на тротуарах, на вулиці. Інколи недобросовісні водії кидають їх, перекриваючи навіть проїжджу частину», – наголосив Віталій Кличко та додав, що сьогодні міська влада не може штрафувати таких водіїв-порушників.

Він нагадав, що нещодавно Президент підписав закон у сфері паркування транспортних засобів, тож тепер влада міста отримає повноваження штрафувати недобросовісних водіїв.

«Нарешті закон, який два роки знаходився в парламенті, ухвалили. Він вже підписаний і протягом наступних п’яти місяців вступить в законну силу. І тут я єдине можу пообіцяти недобросовісним водіям – авто кидати на вулиці під знаком «парковка заборонена» буде дуже дорого. Ми будемо ці авто евакуйовувати і виписувати штрафи, які будуть достатньо болючими», – підкреслив мер.

Недешево, за словами Віталія Кличка, коштуватиме власникам автівок і забрати авто зі штрафмайданчика.

До того ж, зауважив міський голова, в результаті впровадження більш жорстких умов щодо водіїв-порушників інвестори почнуть вкладати кошти у будівництво паркінгів, яких у столиці катастрофічно не вистачає.