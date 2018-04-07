Швейцарский эксперт исключает ошибку британских коллег в определении вещества «Новичок»

Исследование нервнопаралитического газа с места отравления в британском Солсбери будет осуществлено в Швейцарии, в лаборатории «Labor Spiez». Этот центр радиологического и химико-бактериологического анализа находится в городе Шпиц, в кантоне Берн.

Газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) обратилась за комментарием к ее сотруднику, швейцарскому эксперту Штефану Моглю (Stefan Mogl). В качестве руководителя подразделения химии лаборатории именно он является ведущим экспертом по нейротоксинам. До начала 2017 года 53-летний эксперт работал инспектором в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХОВнешняя ссылка), а в прошлом году по заданию ООН исследовал случай применения газа зарин в ходе массового отравления людей в сирийском городе Хан-Шейхун, провинции Идлиб.

Военнослужащие убирают скамейку, на которой были найдены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в Солсбери, 23 марта 2018 г.

(Keystone)

В разговоре с журналистом Штефан Могль полностью исключил, что британские эксперты по химическому оружию ошиблись в определении вещества или могут распространять дезинформацию. «Я не сомневаюсь, что лаборатория правильно осуществила анализ, и что это действительно «Новичок», – цитирует его NZZ.

Такая уверенность зиждется на том, что занимающаяся следствием по делу об отравлении Скрипалей военная лаборатория в Портон-Дауне является частью сети из двадцати учреждений, специализирующихся на анализе химического оружия. В нее же входит, в частности, и лаборатория в Шпице. Стандарты проверки, установленные ОЗХО, настолько жестки, что можно полностью доверять выводам такого учреждения, пишет NZZ.

В долгосрочной перспективе важно включить соединения типа «Новичок» в список подлежащих регулированию веществ в Конвенции о химическом оружии. Тогда все государства, включая Россию, будут вынуждены раскрыть информацию о том, есть ли у них запасы таких веществ, пишет газета.

Швейцария выступила против предложения России о совместном расследовании дела об отравлении экс-шпиона и его дочери в Великобритании. Об этом министерство иностранных дел Конфедерации сообщило швейцарскому общественному телевидению SRF.

Такое предложение было отклонено членами Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО/OPCW) в Гааге в среду. Швейцария также является страной-членом ОЗХОВнешняя ссылка. Напомним, что Россия предложила провести совместное расследование по поводу отравления, поскольку она не была приглашена участвовать в независимом исследовании, которое Организация проводит по требованию Британии. Его результаты должны быть представлены на следующей неделе. В ходе голосования по этому вопросу 6 государств-членов ОЗХО поддержали Россию, 15 были против, а 17 воздержались.

Как письменно сообщилоВнешняя ссылка министерство иностранных дел в четверг вечером: «Швейцария считает, что Великобритания имеет суверенное право расследовать использование химического оружия на своей территории так, как она считает нужным». В сообщении также указывается, что совместное исследование России и Великобритании на данном этапе будет равноценно «вотуму недоверия к работе ОЗХО и британских властей». // Swissinfo.ch