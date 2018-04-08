Нападение в Мюнстере: что известно и что неизвестно. Погибли три человека

Днем 7 апреля грузовик врезался в людей, сидевших за уличными столиками на одной из улиц в центре города.

DW собрала известные факты об инциденте в Мюнстере.

В центре Мюнстера днем в субботу, 7 апреля, грузовик-фургон врезался в группу людей, сидевших за столиками перед рестораном, расположенном на одной из улиц Старого города.

Преступление

Около 15.30 часов по местному времени (16.30 мск) малотоннажный грузовик врезался в сидящих за столиками посетителей ресторана. По данным полиции, предполагаемый преступник сразу после нападения покончил жизнь самоубийством.

На кадрах с места происшествия видны опрокинутые столы и стулья, а также разбегающиеся люди. Преступление произошло в первый теплый день весны, поэтому в городе было многолюдно. Кроме того, в центре Мюнстера в связи с запланированной на тот же день демонстрацией курдов в момент происшествия находилось большое число полицейских. Пока нет информации о том, имеется ли какая-либо связь между нападением и курдской демонстрацией, сообщил представитель полиции.

Погибшие и пострадавшие

Глава МВД Северного Рейна - Вестфалии Херберт Ройль (Herbert Reul) сообщил, что в результате инцидента погибли три человека - покончивший с собой преступник и две его жертвы. По данным полиции, ранения получили 20 человек. Шестеро пострадавших получили тяжелые травмы, их жизни угрожает опасность.

Предполагаемый преступник

По данным земельного МВД, предполагаемый преступник являлся гражданином Германии. В настоящее время ничто не указывает на исламистскую подоплеку преступления, сообщил глава ведомства. По информации Süddeutsche Zeitung, а также телеканалов NDR и WDR, предполагаемый преступник - психически больной уроженец западногерманского Ольсберга Йенс Р. 1969 года рождения.

Агентство dpa со ссылкой на неназванный источник также сообщило, что у предполагаемого преступника имелись психические расстройства. Местная газета Westfälische Nachrichten, ссылаясь на источник в органах безопасности, указала, что предполагаемый нападавший был ранее известен полиции. По информации Spiegel Online, он работал индустриальным дизайнером.

Место преступления

Нападение было совершено в историческом центре Мюнстера возле статуи Кипенкерля (Kiepenkerl), считающейся символом популярного у туристов студенческого города с более чем 300-тысячным населением. На площади располагаются два ресторана - Großer Kiepenkerl и Kleiner Kiepenkerl. В хорошую погоду за уличными столиками перед этими ресторанами обычно сидит много посетителей.

Мотивы преступления

Полиция заявила, что в настоящее время ничто не указывает на исламистскую подоплеку преступления. Вместе с тем о мотивах нападавшего пока ничего не известно.

Возможные сообщники

Полиция изучает версию о существовании сообщников преступника. В частности, проверяется информация о том, что из грузовика выпрыгнули еще два человека и скрылись с места происшествия, сообщил представитель полиции.

Была ли взрывчатка?

Кроме того, полиция сообщила, что в грузовике был найден подозрительный предмет. В связи с этим была оцеплена часть центра города, некоторые дома эвакуированы. Информация о наличии взрывчатых веществ официально пока не подтверждалась.

Реакции

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) назвал инцидент "тяжким насильственным преступлением" и выразил соболезнования близким жертв. "В эти часы мои мысли с жертвами и их близкими. Мои глубокие соболезнования всем потерявшим любимого человека", - заявил он, поблагодарив также "всех находящимся на службе сотрудникам сил правопорядка и спасательных служб".

Канцлер ФРГ Ангела Меркель "глубоко потрясена" событиями в Мюнстере. "Сейчас будет сделано все, что можно представить, чтобы расследовать преступление и поддержать пострадавших и родственников жертв. Благодарю всех участников операции", - заявила она. "Мы скорбим вместе с Мюнстером", - написал в Twitter председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Он выразил соболезнования близким погибших и поблагодарил участников спецоперации.

Премьер-министр земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет (Armin Laschet), заявив о печальном и трагическом дне, выразил соболезнования родным погибших. Он также поблагодарил спасателей и полицейских и пообещал, что будет сделано все возможное для расследования случившегося.

Обербургомистр Мюнстера Маркус Леве (Markus Lewe) указал, что обстоятельства инцидента до сих пор неясны. По его словам, весь Мюнстер потрясен трагедией. "Наши соболезнования родным погибших. Раненым мы желаем скорейшего выздоровления", - заявил он.