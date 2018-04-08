Украинцы все чаще едут изучать английский язык в Великобритании

Согласно результатам некоторых опросов, почти 90% респондентов учили когда-то английский язык, но только около 20% владеют им на уровне чуть выше среднего.

Как отмечают специалисты образовательного агентства «Бизнес-Линк», украинцы, в свою очередь, понимают необходимость изучения языков, большая часть молодежи, планируют их изучать. Наиболее популярным среди иностранных языков является английский, его планируют изучать почти все желающие изучать языки, поскольку знание английского, как самого распространенного языка, открывает ряд новых возможностей. Как отмечают в агентстве, родители считают, что иностранный язык может обеспечить для них и их детей возможность свободного общения с другими людьми, особенно в свете получения безвизового режима со странами ЕС. Многие считают, что знание иностранного позволяет получить более оплачиваемую работу в Украине.

Как рассказали эксперты «Бизнес-Линка», через образовательный сайт edUKation.com.ua, проходит все больше желающих украинцев учить язык и получать образование в Великобритании. Курсы английского в Англии на весну-лето являются одними из самых популярных.

Фото: edukation.com.ua

Великобритания является естественным местом для иностранных студентов, желающих изучать английский язык, или улучшить свои языковые навыки. Каждый год около 600 000 студентов приезжают сюда, чтобы изучать английский язык.

Посещение Великобритании дает прекрасную возможность изучать язык у носителей языка, изучать современный английский, как говорят сегодня, погрузиться в язык (разговор, телевидение, радио и газеты), и иметь легкий доступ к богатой истории и культура Великобритании.

Лучший способ узнать язык - это услышать его, говорить, читать и использовать его.

В агентстве помогают украинцам найти школы для изучения языка в Британии, а также получить высшее образование в многочисленных университетах Великобритании, но отмечают, что существует достаточно много факторов, которые следует учитывать при выборе учебного заведения, ведь разные вещи важны для разных людей. Эксперты агентства советуют на что нужно обратить внимание.

Поиск курса

Поиск курса в той стране, с которой вы незнакомы, является сложной задачей, и некоторые люди используют агентства, которые могут помочь им организовать курс английского языка за границей.

Некоторые агенты взимают плату, в то время как другие получают комиссию от школ.

Агенты также могут оказать помощь в организации размещения и транспорта.

Получаете ли вы помощь в выборе школы или нет, есть несколько полезных вопросов, которые вы должны задать на любом курсе английского языка, о котором вы думаете о зачислении. К ним относятся:

Каков размер класса?

Чем больше учеников в классе, тем менее персонифицированное внимание вы, скорее всего, получите, поэтому неплохо узнать как среднее, так и максимальное значение для выбранной школы.

Есть ли ряд классов, работающих в одно и то же время, и сможете ли вы легко перемещаться вверх или вниз по уровню?

Иногда студенты начинают учиться в классе и быстро обнаруживают, что они находятся выше или ниже средней способности класса и могут захотеть перейти в класс, где другие находятся на более близком к их уровню.

Какую обратную связь вы можете получить?

Может быть полезно узнать, будете ли вы регулярно получать домашнее задание, которое будет оценено.

Что входит в стоимость?

Важно выяснить, включают ли в цену материалы, экзамены и любые жилые помещения или экскурсии, которые предоставляются.

Предлагает ли школа проживание или помощь в размещении? И если да, то как это жилье контролируется и проверяется?

Многие студенты считают, что пребывание в местной семье является одним из лучших способов дополнить их классное обучение, поэтому спросите о возможности проживания в семьях.

Применяет ли курс конкретную методологию?

Многие английские школы используют так называемый метод Каллана, форму прямого обучения, которая в значительной степени зависит от речи и может быть довольно повторяющейся.

Несмотря на то, что некоторые ученики очень успешны, другие предпочитают брать курс с большим вниманием к чтению и письму, поэтому сделайте некоторое исследование перед тем, как выбрать метод.

Какой тип аккредитации имеет школа?

Узнайте, аккредитована ли ваша школа Британским советом или другим органом, и если он одобрен Британским пограничным агентством.

Это будет важно, если вам нужна виза, и это также указывает на то, что курсы, проводимые в школе, соответствуют минимальному стандарту.

Какую квалификацию имеют учителя?

В Великобритании сертификат Кембриджа ESOL по преподаванию английского языка для взрослых (CELTA) и сертификат Тринити-колледжа Лондона в преподавании английского языка на других языках (CertTESOL) обычно рассматриваются как минимальные требования для преподавателей английского языка как иностранного.

Это особенно интересно, если вы собираетесь в течение пикового периода, например, в течение лета, поскольку школы иногда нанимают временных учителей, которые могут иметь меньше опыта, чем штатные сотрудники.

Организуются ли какие-либо социальные мероприятия?

Если вы никого не знаете, может быть полезно иметь доступ к событиям, где вы можете познакомиться с другими учениками.

Некоторые школы также организуют экскурсии в другие районы Великобритании, чтобы студенты могли совмещать экскурсии с обучением.