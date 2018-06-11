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Чем отличаются геймерские кресла от обычных офисных

11.06.2018 12:02

Для геймеров, программистов и тех, кто много времени проводит за компьютером очень важно иметь не только мощный компьютер, но и удобное правильно подобранное кресло. Длительное сидение за компьютером сказывается на состоянии здоровья, от неудобной позы начитает затекать спина и руки, повышается нагрузка на позвоночник и шею.

 Чтобы избежать этих неприятных моментов разработали новое компьютерное кресло- кресло для геймеров. Специально разработанная конструкция позволяет забыть о дискомфорте во время долгого пребывания за компьютером. Эксперты компании «Стол и Стул», занимающейся продажей разнообразной мебели, рассказали чем отличаются геймерские кресла от обычных офисных.

ГЕЙМЕРСКИЕ КРЕСЛА

Игровые кресла отличаются от обычных компьютерных. Фото: https://stol-i-stul.com.ua/kresla/gejmerskie-kresla

Геймерские кресла представляют собой усовершенствованную модель компьютерного кресла с лучшими доработками и анатомическим дизайном. Игровые кресла отличаются от обычных компьютерных своей продуманной конструкции, которая позволяет снизить нагрузку в спине и в шейном отделе. Благодаря такому креслу, вы долгое время не будете чувствовать усталости и дискомфорта.

Эргономическая регулированная спинка, удобное сидение, подголовник, специальная подушка под спину и регулируемые подлокотники-основные характеристики, которыми обладают геймерские кресла. Такие модели по достоинству оценят не только геймеры, но и офисные работники. Также геймерские кресла отлично подойдут и школьнику для обустройства рабочего места, ведь неокрепшему детскому позвоночнику очень важна правильная поддержка спины.

Особенности геймерских кресел

В чем отличие обычных компьютерных кресел от гермерских? В обычных креслах регулируется высота сидения и угол наклона спинки, но для длительного пребывания за компьютером этого мало. Во время увлекательной игры время летит быстро и незаметно, и со временем болевые ощущения в спине дают о себе знать. Но прерываться от игры не так уж и хочется! В геймерских моделях все продуманно до мелочей: регулируемая спинка и регулируемый угол наклона, необходимый для удобного положения. Механизм качания и регулировка подлокотников, которая поможет снять нагрузку с рук.

Мягкий подголовник и специальная подушечка под спину, которые помогут разгрузить спину и шею. Огромное значение в игровых креслах имеет специальный наполнитель внутри спинки и сидения, он принимает форму спины и сохраняет её. Такое наполнение помогает избегать различных деформаций, которые в эксплуатации могут негативно повлиять на позвоночнике. 

 

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