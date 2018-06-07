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В Украине аннулируют регистрацию всех «дизельгейтных» Volkswagen Golf Sportwagen

06.06.2018 17:07

В Украине регистрацию 2800 автомобилей Volkswagen Golf Sportwagen аннулируют из-за нарушения импортером Порше Украина процедуры получения сертификатов.

Об этом пишет издание AUTO-Consulting.

Volkswagen Golf

Речь идет о автомобилях с дизельными двигателями, которые были перенаправлены в Украину после "дизельгейта" в США. Как пишет издание, эти автомобили были растаможить и распроданы.

Отмечается, что факт нарушений с сертификатами зафиксировали и в Министерстве внутренних дел, и Государственой фискальной службе, его признают и в импортерской компании Порше Украина, которая занималась поставкой, сертификацией и дальнейшей реализацией автомобилей Volkswagen Golf Sportwagen.

В МВД отмечают, что автомобили можно будет перерегистрировать в территориальных сервисных центрах при условии наличия полного пакета документов и действительного сертификата соответствия.

Компания-импортер Порше Украина сообщает, что на данный момент ведет переговоры с госструктурами для того, чтобы обеспечить интересы тех клиентов, которые уже приобрели автомобили Sportwagen, однако конкретные механизмы пока не озвучиваются.

При этом, во всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров заявили, что компания Порше Украина вышла из состава Ассоциации в январе 2015 года, а потому ВААИД не несет никакой ответственности за ее деятельность и не причастная к разгоревшемуся скандалу. // НВ

 

 

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