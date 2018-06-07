На Донеччині СБУ затримала бойовика, причетного до обстрілів населених пунктів

Правоохоронці встановили, що мешканець Маріуполя у 2014 році приєднався до незаконних збройних формувань, де обіймав «посаду» розвідника. Перебуваючи у складі «мінометного розрахунку» терористів зловмисник брав участь у обстрілах Мар′їнки та Красногорівки, а також зі зброєю в руках протидіяв силам антитерористичної операції.

Ставши свідком численних злочинів проти цивільного населення й мародерства з боку терористів, житель Донеччини вирішив покинути лави бандформування. Певний час бойовик переховувався від правоохоронних органів на підконтрольній українській владі території.

Оперативники спецслужби затримали зловмисника в Маріуполі. У рамках відкритого кримінального провадження затриманому оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Прес-центр СБ України