На Хмельнитчине задержали банду «общественников», которая «обложила данью» перевозчиков

Об этом сообщили в СК ГУНП, передает Depo.Хмельницкий.

Правоохранители задержали двух организаторов преступной группы и пятерых ее активных членов. Установлено, что за полугодовой период своей деятельности злоумышленники завладели денежными средствами потерпевших на сумму около миллиона гривен. Проверяется их причастность к совершению других тяжких преступлений на территории Хмельницкой области.

"Правоохранители провели спецоперацию по задержанию членов преступной группы, которая в течение последних полгода занималась вымогательством денежных средств от предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки с автовокзалов города Хмельницкого и области. Установлено, что члены группы "обложили данью" всех водителей маршрутных автобусов, которые были вынуждены, заезжая каждый раз на территорию автовокзалов, уплачивать денежные средства в сумме 25 гривен за остановку, посадку и высадку пассажиров. Водителям, которые отказались выполнять такие преступные требования, члены группы повредили их транспортные средства: побили окна, порезали колеса и запретили заезжать на территории автовокзалов", - добавляют полицейские.

Злоумышленники ежемесячно с четырех автовокзалов областного центра получали 160 тысяч гривен, а за полгода их деятельности сумма достигла миллиона гривен. Стараясь придать внешнюю законность своим действиям, преступники действовали под прикрытием общественной организации. Во время проведенных обысков у членов преступной группы изъяли печать и удостоверение данной ГО.

"Во время спецоперации сотрудники полиции задержали двух ранее судимых жителей 42 и 43 лет, которые являлись организаторами группы, а также пятерых ее активных членов - молодых ребят 20-25 лет спортивного телосложения, которые подыскивали сверстников для сбора дани и сами занимались вымогательством средств. Во время ряда обысков изъяли деньги, полученные от преступной деятельности, блокноты с учетными записями, а также пневматическое и холодное оружие, биты, кастеты, боевые патроны", - добавляют в пресс-службе Нацполиции области.

Семь членов группы задержаны. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения. Расследование проводится в рамках уголовного производства, открытого по статье 189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас устанавливают всех членов группы и их преступные связи.