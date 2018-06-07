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Россиянин изнасиловал и утопил в речке 12-летнюю племянницу

06.06.2018 17:46

 В Краснодарском крае будут судить мужчину, который год назад надругался над своей малолетней племянницей и затем убил ее. Преступление было совершено в селе Новопокровское Крымского района, расследование уголовного дела завершил первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по краю.

22 мая 2017 года 31-летний обвиняемый увидел, как его 12-летняя племянница вышла из дома, и пошел за ней, сообщает сайт  регионального управления СК РФ 6 июня. На берегу местной речки Псебепс он изнасиловал девочку, а затем ударил ее по голове. Школьница упала на землю, и мужчина придушил ее ремешком ее же сумки, из-за чего жертва потеряла сознание. После этого дядя девочки столкнул ее в реку и прижал ее тело ногой, пока школьница не перестала подавать признаки жизни. Причиной ее смерти стала асфиксия.
 
суд
 
23 мая мама девочки обратилась в полицию, рассказав, что ребенок вышел из дома накануне вечером и не вернулся. Школьницу сутки искал весь личный состав гарнизона районной полиции. В розыске ребенка также принимали участие 100 сотрудников патрульно-постовой службы, уголовного розыска, ПДН, участковых и других подразделений, около 150 сотрудников МЧС, администрации муниципального образования и казаков. Днем 24 мая тело пропавшей было обнаружено в водоеме в русле реки Псебепс по улице Кирова.
 
Через три дня, 25 мая, преступника задержали, и он признался в содеянном, сообщали "Кубанские новости". Мужчина в 2003 году уже был судим за убийство. Сайт сообщал имя погибшей девочки - Арина Данькина.
 
Против преступника завели уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 ("Совершение насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней") и пунктам "в","к" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство малолетней с целью скрыть другое преступление"). Во время расследования мужчина находился под арестом, сейчас его также содержат под стражей.
 
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу. По совокупности статей обвиняемому может грозить пожизненное заключение. // NEWSru.com

 

 

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