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ГПУ провела обыски у налоговиков Житомирщины, «крышевавших» конвертаторов

06.06.2018 18:00

Из офисов изъяли документацию и более 190 тыс. грн

 

Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) пришли с обысками к руководству главного управления Государственной фискальной службы в Житомирской области, которые покрывали деятельность незаконного конвертцентра. Об этом сообщили в пресс-службе ГПУ.

ГПУ провела обыски у руководства ГФС Житомирской области / ГПУ

Отмечается, что следствие установило ​​группу лиц, которые "в течение 2016-2018 годов с помощью подконтрольных им фиктивных и транзитных предприятий оказывали компаниям реального сектора экономики услуги по конвертации денежных средств, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита".

"В ходе следствия установлены факты, которые могут свидетельствовать о прикрытии деятельности "конвертационного центра" отдельными работниками Главного управления Государственной фискальной службы в Житомирской области, которые способствуют противоправной деятельности указанным субъектам хозяйственной деятельности с признаками фиктивности путем их избежания проведения налоговых проверок, предоставляя возможность их длительном функционированию и как следствие уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах", – отметили в ГПУ.

В ведомстве добавили, что 6 июня сотрудники ГПУ и СБУ провели обыски в офисах ГФС Житомирской области. "Результатом проведенных мероприятий стало изъятие документации, черновых записей, компьютерной техники, флеш накопителей. Кроме этого, в рабочем кабинете одного из руководителей ГУ ГФС в Житомирской области изъяты денежные средства неизвестного происхождения в размере 191 тыс грн". // 112.ua

 

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