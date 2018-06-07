На Днепропетровщине вооруженная банда разгромила отделение больницы и жестоко избила врача

В ночь на воскресенье, 3 июня, в Першотравенске Днепропетровской области группа пьяных подонков избила дежурного врача городской больницы, который до сих пор находится в реанимации.

Об этом сообщил в Facebook нардеп Артур Мартовицкий. По его информации, сейчас медики отказываются заступать на дежурство, боясь за свою безопасность.

В ту ночь в приемный покой больницы позвонил пьяный мужчина и потребовал, чтобы дежурный врач приехал к его перепившему товарищу. Звонившему рассказали, что доктор не имеет права покидать больницу во время дежурства, и посоветовали вызвать «скорую» или самостоятельно доставить к ним пациента.

К трем часам ночи группа нетрезвых мужчин, вооруженная огнестрельным оружием, в том числе автоматами, приехала на нескольких внедорожниках и привезла мертвецки пьяного товарища. Медики поставили ему капельницу, выведя из бессознательного состояния. Сопровождавшие же в это время избивали анестезиолога, дежурившего в ту ночь в реанимационном отделении. Его поставили на колени, угрожая расстрелять, и заставили извиниться за отказ выехать, а также разгромили отделение реанимации. Другой врач, дежуривший в приемном покое, физически не пострадал.

Полицейские, рассказал источник «ФАКТОВ», на вызов медиков ехали почти час, а потом еще некоторое время не могли попасть в больницу: нападавшие заблокировали вход. В результате никто задержан не был.

Многие жители города считают, что к инциденту причастна местная преступная группировка, базирующаяся в одном из кафе-баров, которая под руководством одного частного предпринимателя фактически управляет Першотравенском и имеет связи в правоохранительных органах.

В Першотравенской городской больнице «ФАКТАМ» рассказали, что в настоящее время пострадавший врач находится в реанимации с черепно-мозговой травмой, многочисленными гематомами и переломами. Его состояние стабилизировано до среднего.

В полиции инцидент в больнице подтверждают. Однако информации о применении огнестрельного оружия у следствия пока нет. По версии правоохранителей, в больнице произошел конфликт. Всех его участников прибывшие по вызову полицейские установили и взяли у них показания. Каждая сторона при этом заявила, что является потерпевшей и силу применяла исключительно для самозащиты. В настоящее время по факту группового хулиганства открыто уголовное производство.

Правоохранители изымают и изучают записи камер видеонаблюдения, чтобы установить, кто же на самом деле виноват, рассказала «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникации днепропетровского областного главка полиции Анна Старчевская. Узнав из СМИ о том, что нападавшие были вооружены, полиция проверяет и эту версию.