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Умерла легендарная Кира Муратова

07.06.2018 00:08

6 июня скончалась известный украинский кинорежиссер  Кира Муратова.

Об этом сообщает Новое время с ссылкой на собственные источники. Муратовой было 83 года.  

 

Режиссерские работы Муратовой:

1962 — У крутого яра (короткометражный)
1964 — Наш честный хлеб
1967 — Короткие встречи
1971 — Долгие проводы
1979 — Познавая белый свет
1983 — Среди серых камней
1987 — Перемена участи
1989 — Астенический синдром
1992 — Чувствительный милиционер
1994 — Увлеченья
1997 — Три истории
1999 — Письмо в Америку (короткометражный)
2001 — Второстепенные люди
2002 — Чеховские мотивы
2004 — Настройщик
2005 — Справка (короткометражный)
2006 — Кукла (короткометражный)
2007 — Два в одном
2009 — Мелодия для шарманки
2012 — Вечное возвращение

 

После премьеры картины Вечное возвращение Муратова заявила, что уходит из кинематографа. Среди наград Муратовой - специальный приз жюри Серебряный медведь 40-го Берлинского кинофестиваля (1990), почетный Леопард Международного кинофестиваля в Локарно (1994), Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко (1997), главная премия Искусств (1999, Берлинская Академия искусств), премия Свобода (2000, Американский фонд кино), государственная премия Украины имени Александра Довженко (2002) - за значительный вклад в развитие отечественного киноискусства, приз Золотой Дюк за вклад в киноискусство - Одесский международный кинофестиваль (2014).

Кира Муратова также являлась членом Украинского оскаровского комитета

 

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