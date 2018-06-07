Умерла легендарная Кира Муратова

Об этом сообщает Новое время с ссылкой на собственные источники. Муратовой было 83 года.

Режиссерские работы Муратовой:

1962 — У крутого яра (короткометражный)

1964 — Наш честный хлеб

1967 — Короткие встречи

1971 — Долгие проводы

1979 — Познавая белый свет

1983 — Среди серых камней

1987 — Перемена участи

1989 — Астенический синдром

1992 — Чувствительный милиционер

1994 — Увлеченья

1997 — Три истории

1999 — Письмо в Америку (короткометражный)

2001 — Второстепенные люди

2002 — Чеховские мотивы

2004 — Настройщик

2005 — Справка (короткометражный)

2006 — Кукла (короткометражный)

2007 — Два в одном

2009 — Мелодия для шарманки

2012 — Вечное возвращение

После премьеры картины Вечное возвращение Муратова заявила, что уходит из кинематографа. Среди наград Муратовой - специальный приз жюри Серебряный медведь 40-го Берлинского кинофестиваля (1990), почетный Леопард Международного кинофестиваля в Локарно (1994), Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко (1997), главная премия Искусств (1999, Берлинская Академия искусств), премия Свобода (2000, Американский фонд кино), государственная премия Украины имени Александра Довженко (2002) - за значительный вклад в развитие отечественного киноискусства, приз Золотой Дюк за вклад в киноискусство - Одесский международный кинофестиваль (2014).

Кира Муратова также являлась членом Украинского оскаровского комитета