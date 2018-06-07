Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Стрельба в Николаеве: пострадавший получил 5 огнестрельных ранений, стрелявший скрылся

07.06.2018 01:16

Вечером, 6 июня, в районе рынка «Юлиана», что на 3-й Слободской, произошла перестрелка, в результате которой парень получил 5 огнестрельных ранений.

Об этом  сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции Николаева, сообщает сайт nikvesti.com.

Известно, что стрелявший скрылся с места происшествия на автомобиле. Пострадавшего госпитализировали.

В отделе коммуникаций с общественностью Главного управления Нацполиции Николаевской области добавили, что по городу объявлен план «Перехват».

Как пишет издание Новости-Н, ссылаясь на очевидцев происшествия, прозвучало несколько выстрелов, затем свидетели происшествия увидели раненого мужчину, за которым гналось несколько человек.

 

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...