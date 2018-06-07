Стрельба в Николаеве: пострадавший получил 5 огнестрельных ранений, стрелявший скрылся

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Вечером, 6 июня, в районе рынка «Юлиана», что на 3-й Слободской, произошла перестрелка, в результате которой парень получил 5 огнестрельных ранений.
Об этом сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции Николаева, сообщает сайт nikvesti.com.
Известно, что стрелявший скрылся с места происшествия на автомобиле. Пострадавшего госпитализировали.
В отделе коммуникаций с общественностью Главного управления Нацполиции Николаевской области добавили, что по городу объявлен план «Перехват».
Как пишет издание Новости-Н, ссылаясь на очевидцев происшествия, прозвучало несколько выстрелов, затем свидетели происшествия увидели раненого мужчину, за которым гналось несколько человек.
Якщо депутата-корупціонера не посадили, а дали умовний строк – то повноваження його припиняються лише після рішення ради. Про це йдеться в Законі "Про статус...