Мошенники тайно записывали видео с камер пользователей и выкладывали на YouTube

Жители Австралии стали жертвами кибермошеннической схемы, замаскированной под техническую поддержку клиентов. Злоумышленникам удалось удаленно получить контроль над компьютерами пользователей, после чего они начали записывать видео их жизни и загружать эти видео на YouTube. Естественно, все это происходило без согласия пострадавших граждан.

Как передает ABC Australia, мошенникам удалось обмануть десятки австралийцев, заманив их на сайт, который якобы предоставлял техническую поддержку по вопросам, связанным с Adobe Flash.

Как объяснил один из пострадавших, он искал в Сети помощь по загрузке и установке на свой компьютер программного обеспечения Adobe. В результате он попал на поддельную страницу под названием «Support for Adobe Australia».

Австралиец попался на мошенников, известных под именем Macpatchers. По телефону ему объяснили, что в его системе обнаружена вредоносная программа, и предложили удалить ее — для этого надо было установить специальное «решение».

Излишне будет уточнять, что этим самым «решением» была самая настоящая вредоносная программа, позволяющая получать удаленный доступ к компьютеру жертвы.

После получения такого доступа Macpatchers начали запись видео, используя камеру устройства. Затем ролики выкладывались на YouTube.

Также сообщается, что мошенники использовали видео 68 жертв в качестве фейковых отзывов, рекомендующих всем попробовать их услуги.

Ранее на той же площадке YouTube пользователи предупреждали о Macpatchers, с одним из таких видео можно знакомиться ниже:

Источник: Anti-malware