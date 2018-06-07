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В Беларуси могут ввести уголовную ответственность за недостоверную информацию

07.06.2018 07:52

О том, что рассматривается вариант введения больших штрафов и уголовной ответственности за недостоверную информацию, сегодня сообщил генеральный прокурор Александр Конюк.

«Иногда ложный контент будоражит общественное мнение, из-за этого бывают большие последствия», – передает слова прокурора портал tut.by.

Говоря о «ложном контенте», который «будоражит общественное мнение», возможно, Конюк имел в виду последний случай с Петром Маркеловым.

Активиста задержали и поместили в центр изоляции правонарушителей после того, как в СМИ появилась информация о его пикете возле здания МВД. Маркелов провел на Окрестина 72 часа, но потом в суде выяснилось, что никакого пикета на самом деле не было, а фотографии сделаны в фотошопе. Как пояснил Маркелов, это была спланированная акция. У него было намерение показать, что милиция занимается не настоящими преступниками, а выискивает в интернете фотографии.

Действительно, в законодательстве прописано, что материалы СМИ могут быть основанием для проверки или возбуждения дел, отмечает belsat.eu. Вот только почему-то это действует достаточно точечно. На нашем сайте ежедневно появляется информация о нарушениях действующего законодательства, но милиция использует это только против наших журналистов. Стоит хотя бы вспомнить сюжет, который месяц назад появился на сайте. Журналисты belsat.eu  рассказали о том, как милиционеры сломали ногу пенсионеру. Никакой проверки в отношении должностных лиц не провели. Зато журналистов будут судить за незаконное изготовление продукции СМИ. 

 

 

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