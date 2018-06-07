Головкин официально лишен титула чемпиона мира по версии IBF

Об этом сообщает спортивный портал Vesti.kz со ссылкой на мировые СМИ.

Как пишет BoxingScene, ESPN и другие авторитетные издания, решение было принято 6 июня на слушание IBF. Команда Головкина и сам боксер пока не комментировали эту информацию.

Ранее IBF обязала Головкина договориться с обязательным претендентом в лице украинца Сергея Деревянченко (12-0, 10 КО) и провести бой в срок до 3 августа. Команда казахстанца 23 мая во время слушания просила о второй отсрочке защиты, после чего организация взяла время на принятия решение.

По правилам IBF, чемпион имеет право на одну отсрочку, и Головкин ей уже воспользовался 5 мая, когда нокаутировал американца Ванеса Мартиросяна (36-4-1, 21 КО) - по договоренности с IBF, ее титул не стоял на кону.

Ожидается, что IBF скоро примет решение о бое за вакантный титул. В нем претендент Деревянченко имеет шансы встретиться американцем Дэниэлом Джейкобсом (34-2, 29 КО), который занимает третью строчку (вторая на данный момент пустая). При этом оба боксера тренируются в одном зале под руководством Андре Розье.

Титул IBF Головкин завоевал в октябре 2015 года, когда в объединительном поединке техническим нокаутом в восьмом раунде победил канадца Давида Лемье (39-4, 33 КО). Для Лемье та защита осталось первой и последней - в статусе чемпиона IBF он пробыл всего четыре месяца.

Изначально Головкин планировал выполнить обязательства перед IBF 5 мая, когда должен был пройти его второй бой с Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО), но поединок был отменен из-за проваленных допинг-тестов мексиканца. Вскоре Альварес получил шестимесячную дисквалификацию, которая отсчитывается с 17 февраля.

В последнее время команды Головкина и Альварес ведут тяжелые переговоры о бое на сентябрь в Лас-Вегасе. Казахстанец, который был согласен драться в мае за 35 процентов от доходов, после потребовал увеличить свою долю до 50, аргументируя это допинговым скандалом "Канело" и угрозой лишения титула IBF. // tengrinews.kz