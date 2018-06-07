Россиянка наняла грузчиков вынести шкаф с трупом убитой родственницы

В Смоленске женщина убила 76-летнюю тетю и, чтобы скрыть преступление, вызвала грузчиков, которые вывезли труп пенсионерки из дома в шкафу

Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета России, сообщает "ДС".

"4 июня 2018 года около 18 часов 20 минут возле дома 18/1 по ул. М.Соколовского города Смоленска возле мусорных баков в шкафу было обнаружено тело женщины с телесными повреждениями", - говорится в сообщении.

Как выяснили правоохранители, накануне днем 57-летняя племянница погибшей несколько раз ударила ее по голове костылем во время семейного конфликта дома. После этого женщина начала душить свою тетю подушкой. Поняв, что она больше не дышит, злоумышленница положила женщину к шкафу, заклеив дверцы скотчем, и вызвала грузовое такси. В свою очередь грузчики, которые ничего не подозревали, вывезли мебель с телом из дома и выбросили шкаф к мусорным контейнерам. Сейчас следователи открыли уголовное производство по факту убийства.