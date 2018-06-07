Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

В центре Одессы неизвестный избил американского певца (фото)

07.06.2018 09:07

 В Одессе напали на известного американского певца и шоумена Билла Уоррена — обладателя двух национальных премий США, ученика знаменитого Фрэнка Синатры. 71-летний Билл приехал в Одессу не впервые. («ФАКТЫ» сообщали о том, что в октябре минувшего года на одесском «Привозе» спел ученик Синатры).

 «Пожилого артиста побили какие-то уроды», — возмущаются одесситы.

* Билл Уоррен выступает на Дерибасовской (октябрь 2017 года)

* Билл Уоррен выступает на Дерибасовской (октябрь 2017 года)

«Иду по Дерибасовской, вижу иностранца в крови и с подбитым глазом, — рассказал активист Юрий Дьяченко. — Подошел, спросил, что случилось. Отвечают: „Вызывай полицию“. Звоню, в полиции спрашивают, нужна ли скорая помощь, уточнил: нужна. Через минут 25 приезжает „скорая“, врач английским не владеет. Медики хотят увезти иностранца, тот сильно нервничает, говорит, что будет ждать полицию, никуда не поедет… Звоню в полицию еще раз, отвечают: „Наряд едет“. Иностранец разнервничался не на шутку, начинает меня уже называть ленивым (lazy) и посылать: „Go away!“. Я ушел. К этому моменту прошло 40 минут и полиция не приехала, хотя вроде и патруль был недалеко, и отделение тоже… Спустя 50 минут перезвонили из полиции и сказали, что смогут быть минут через 15… Как иностранцу объяснить, что у нас — ну, вот так вот?!».

избили Билла Уоррена

Замначальника отдела коммуникаций одесского главка Нацполиции Светлана Белецкая сообщила «ФАКТАМ», что такой случай действительно имел место:

«Согласно информации Приморского отдела полиции, инцидент произошел 5 июня, после 20.00, — пояснила Белецкая. — За помощью около полуночи обратился гражданин США. Заявление от него принято 6 июня, в 00.12. Как указал заявитель, у него возник конфликт с малознакомым человеком. В ходе инцидента иностранец получил несколько ударов — по лицу и по руке. Информация об этом внесена в Единый реестр правонарушений и классифицирована по статье „Умышленное нанесение легких телесных повреждений“ УК Украины».

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...