В центре Одессы неизвестный избил американского певца (фото)

В Одессе напали на известного американского певца и шоумена Билла Уоррена — обладателя двух национальных премий США, ученика знаменитого Фрэнка Синатры. 71-летний Билл приехал в Одессу не впервые. («ФАКТЫ» сообщали о том, что в октябре минувшего года на одесском «Привозе» спел ученик Синатры).

«Пожилого артиста побили какие-то уроды», — возмущаются одесситы.

* Билл Уоррен выступает на Дерибасовской (октябрь 2017 года)

«Иду по Дерибасовской, вижу иностранца в крови и с подбитым глазом, — рассказал активист Юрий Дьяченко. — Подошел, спросил, что случилось. Отвечают: „Вызывай полицию“. Звоню, в полиции спрашивают, нужна ли скорая помощь, уточнил: нужна. Через минут 25 приезжает „скорая“, врач английским не владеет. Медики хотят увезти иностранца, тот сильно нервничает, говорит, что будет ждать полицию, никуда не поедет… Звоню в полицию еще раз, отвечают: „Наряд едет“. Иностранец разнервничался не на шутку, начинает меня уже называть ленивым (lazy) и посылать: „Go away!“. Я ушел. К этому моменту прошло 40 минут и полиция не приехала, хотя вроде и патруль был недалеко, и отделение тоже… Спустя 50 минут перезвонили из полиции и сказали, что смогут быть минут через 15… Как иностранцу объяснить, что у нас — ну, вот так вот?!».

Замначальника отдела коммуникаций одесского главка Нацполиции Светлана Белецкая сообщила «ФАКТАМ», что такой случай действительно имел место:

«Согласно информации Приморского отдела полиции, инцидент произошел 5 июня, после 20.00, — пояснила Белецкая. — За помощью около полуночи обратился гражданин США. Заявление от него принято 6 июня, в 00.12. Как указал заявитель, у него возник конфликт с малознакомым человеком. В ходе инцидента иностранец получил несколько ударов — по лицу и по руке. Информация об этом внесена в Единый реестр правонарушений и классифицирована по статье „Умышленное нанесение легких телесных повреждений“ УК Украины».