В Киеве разоблачили афериста, выдающего себя за участника АТО (фото)

Об этом участник АТО, активист Евгений Карась написал на своей странице в Facebook.

Отмечается, что мужчина зашел в кафе в камуфляжной форме, где у ветеранов АТО попросил шесть гривен на кофе. Когда у него спросили, где он служил, тот ответил: "отдельный добровольческий батальон "Киборг", что вызвало сильное возмущение.

"Псевдо-"киборг" получил свое. И шевроны срезал. Позже пытался объяснить, что оговорился, когда говорил, что воевал. Зато член общественной организации "Киборг" и просто волонтер, а не солдат... Друзья. Активисты. Солдаты. Ветераны. Бейте...", - призвал Карась.

Пользователи соцсетей также обратили внимание на тату батальона "Донбасс", а также шеврон того самого "батальона Киборг", который, как выяснилось, можно купить в сети за 25 гривен. В комментариях также рассказали, что видели этого "участника АТО" в районе Подола, а также в Харькове, Полтаве, Запорожье и Днепре.