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В Киеве разоблачили афериста, выдающего себя за участника АТО (фото)

07.06.2018 09:15

 В Киеве заметили мужчину, который просил деньги, представляясь участником боевых действий на Донбассе.

 

Об этом участник АТО, активист Евгений Карась написал на своей странице в Facebook.

 

 
аферист
 
Отмечается, что мужчина зашел в кафе в камуфляжной форме, где у ветеранов АТО попросил шесть гривен на кофе. Когда у него спросили, где он служил, тот ответил: "отдельный добровольческий батальон "Киборг", что вызвало сильное возмущение.
"Псевдо-"киборг" получил свое. И шевроны срезал. Позже пытался объяснить, что оговорился, когда говорил, что воевал. Зато член общественной организации "Киборг" и просто волонтер, а не солдат... Друзья. Активисты. Солдаты. Ветераны. Бейте...", - призвал Карась.
 
 
аферист
аферист
 
Пользователи соцсетей также обратили внимание на тату батальона "Донбасс", а также шеврон того самого "батальона Киборг", который, как выяснилось, можно купить в сети за 25 гривен. В комментариях также рассказали, что видели этого "участника АТО" в районе Подола, а также в Харькове, Полтаве, Запорожье и Днепре.
 
аферист
аферист
 
"Можна вести в военкомат легко, хай контракт подписывает", "Никогда не ведитесь на попрошайничество со стороны военных... Средства на кофе, или пищу, или проезд или еще что-то, нормальный солдат никогда не попросит", "Попался "ветеран куликовской битвы", - добавили в сети. // "Апостроф"

 

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