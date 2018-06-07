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Рада назначила аудитора НАБУ

07.06.2018 14:19

 Верховная Рада назначила Владимира Василенко аудитором НАБУ по квоте высшего законодательного органа. 

Парламентарии 289 голосами поддержали соответствующий проект постановления, передает УНН.

НАБУ

Кроме Василенко на должность аудитора претендовал правозащитник Томас Файерстоун.

Как сообщалось, 6 июня Антикоррупционный комитет Верховной Рады выбрал двух кандидатов на должность аудитора НАБУ. Это Владимир Василенко и Томас Фаерстоун.

 

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