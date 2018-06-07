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Рада уволила Данилюка с должности министра финансов Украины

07.06.2018 14:41

"За" проголосовали 254 народных депутатов.

 

Верховная Рада приняла правительственный проект постановления № 8433 об увольнении Александра Данилюка с должности министра финансов Украины. "За" проголосовали 254 народных депутатов. 

Александр Данилюк в Верховной Раде. Архивное фото. Українське фото

"Уволить Данилюка Александра Александровича с должности Министра финансов Украины", - говорится в проекте постановления.

Напомним, 23 мая на заседании Кабинета министров возникла ссора между министром финансов Александром Данилюком и премьер-министром Владимиром Гройсманом. Причиной стало требование главы Минфина назначить ему еще одного заместителя. Согласно объяснениям Данилюка, он не может без него нормально работать.

На это Гройсман предложил уволиться министру, после чего Данилюк ушел из зала заседания.

Через некоторое время Александр Данилюк отправил письмо послам G7, в котором объяснил причины недавних разногласий с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. В частности, в письме описывается ситуация с нежеланием Гройсмана назначить заместителем Данилюка Яну Бугримову.

Как известно, 6 июня премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что подписал представление в Верховную Раду на увольнение Александра Данилюка с должности министра финансов. Сам Александр Данилюк заявил о давлении на него и потребовал выступления в Верховной Раде перед голосованием о его отставке. // 112.ua

 

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