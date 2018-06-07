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В Запорожье попалась на взятке директор института

07.06.2018 14:52

Женщина требовала четыре тысячи гривен, обещая сдачу экзамена и допуск к учебе

Руководитель одного из запорожских вузов требовала со студента четыре тысячи гривен за сдачу экзаменов и попалась с поличным. Об этом сообщили в Управлении защиты экономики в Запорожской области.

Фото: пресс-служба Управления защиты экономики в Запорожской области

Задержание было проведено 4 июня, когда директора одного из институтов Классического приватного университета в момент получения денег.

Директор института требовала от студента деньги, обещая за четыре тысячи гривен допуск к учебе и сдачу экзаменов. Взяточницу задержали в служебном кабинете.

 

 

В настоящее время проводится досудебное расследование, продолжаются следственные действия. Отметим, что с начала года этот случай уже не, когда сотрудник университета вымогал взятку – в январе на взятке попалась заведующая кафедрой экономической теории, которая получила от магистра 300 долларов за успешную защиту дипломной работы. // Сегодня

 

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