В Запорожье попалась на взятке директор института

Женщина требовала четыре тысячи гривен, обещая сдачу экзамена и допуск к учебе

Руководитель одного из запорожских вузов требовала со студента четыре тысячи гривен за сдачу экзаменов и попалась с поличным. Об этом сообщили в Управлении защиты экономики в Запорожской области.

Задержание было проведено 4 июня, когда директора одного из институтов Классического приватного университета в момент получения денег.

Директор института требовала от студента деньги, обещая за четыре тысячи гривен допуск к учебе и сдачу экзаменов. Взяточницу задержали в служебном кабинете.

В настоящее время проводится досудебное расследование, продолжаются следственные действия. Отметим, что с начала года этот случай уже не, когда сотрудник университета вымогал взятку – в январе на взятке попалась заведующая кафедрой экономической теории, которая получила от магистра 300 долларов за успешную защиту дипломной работы. // Сегодня