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На Кировоградщине СБУ задержала помощника депутата на торговле оружием

07.06.2018 15:03

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией разоблачили помощника депутата Знаменской горсовета на сбыте огнестрельного оружия

Об этом сообщает Depo.Кропивницкий со ссылкой на пресс-группу СБУ в области.

В Знаменке СБУ задержала помощника депутата на торговле оружием

Оперативники спецслужбы установили, что помощник депутата городского совета организовал незаконную продажу оружия. Своих клиентов делец подыскивал через знакомых.

Правоохранители остановили автомобиль злоумышленника на одной из улиц Знаменки. Во время досмотра автомобиля сотрудники СБУ обнаружили пистолет ПМ и четырнадцать патронов к нему.

Изъятое оружие направлено на экспертизу. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

В рамках открытого уголовного производства продолжаются следственные действия для установления источников поступления оружия и других лиц, причастных к противоправной деятельности.

 

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