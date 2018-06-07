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Бабушка, мать и сестра заморили голодом 18-летнего юношу

07.06.2018 15:15

 В Великобритании обвинения в непредумышленном убийстве предъявлены трем проживающим в городе Лидс женщинам — 45-летней Доун Крэнстон, ее 70-летней матери Дениз Крэнстон и 25-летней дочери Абигайл Берлинг. Они заморили голодом 18-летнего Джордана Берлинга, который приходился родным сыном Доун, внуком — Дениз и младшим братом — Абигайл.

Как пишет Metro, на момент, когда его нашли медики, юноша весил всего 37 килограммов. Эксперт-диетолог на суде говорила, что никогда в жизни не видела настолько истощенного человека и сравнила его с жертвами фашистских концентрационных лагерей.

Бабушка, мать (посередине) и сестра Джордана Берлинга

Бабушка, мать (посередине) и сестра Джордана Берлинга

Совершенно беспомощный Джордан лежал на полу гостиной на грязном матрасе, не в силах двигаться, в переполненном подгузнике. На его теле были ужасные пролежни, в которые попала инфекция. В некоторых местах наружу сквозь кожу торчали голые кости. Как заявил прокурор, родственницы оставили Джордана «гнить заживо». И это длилось неделями.

У юноши не было каких-либо заболеваний. «Нет иной причины его смерти, кроме как условия, которые создали ему обвиняемые», — заявила сторона обвинения.

Причины такого отношения к ребенку непонятны. Известно, что до 16 лет мальчик вел относительно нормальный образ жизни. Но потом перестал ходить в школу и вообще появляться на людях. Мать заявила, что перевела его на «домашнее образование».

Помимо умиравшего Джордана полиция нашла в доме рюкзак, в котором лежали останки новорожденного младенца, которого Доун родила предположительно еще в 1992 году. Когда полицейские рассматривали пластиковые пакеты в рюкзаке, оттуда вытекла жидкость с неприятным запахом. В ней плавали косточки ребенка. Не представляется возможным определить, был ли он мертворожденным или появился на свет живым. // «ФАКТЫ»

 

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