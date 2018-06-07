Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Суд реабилитировал расстрелянного коммунистами петлюровского атамана Артеменко-Орлика

07.06.2018 15:31

Борцов за независимость Украины в начале ХХ века, петлюровского атамана Киевщины Артеменко-Орлика и его собратьев Хоменко-Смутенка и Ногу реабилитировали.

Апелляционный суд Киевской области реабилитировал петлюровского атамана Киевщины Федора Петровича Артеменко-Орлика и его побратимов Якова Несторовича Хоменко-Смутенко и Федора Архиповича Ногу, которые оказывали сопротивление действующему в то время коммунистическому тоталитарному режиму, состояли в вооруженных отрядах Украинской Народной Республики и совершали другие действия, которые безусловно свидетельствуют об их борьбе за независимость Украины в начале ХХ века.

Историческая реконструкция боя войск УНР против большевиков / Фото УНИАН

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, в Киевской области в 1920-1922 годах начали борьбу против большевистских захватчиков отряды под председательством атамана Орлика в районе Ирпеня, Бучи, Гостомеля, Ворзеля, Клавдиево, Бородянки, Тетерева, Радомышля, Иванкова, Дымера, Чернобыля, Фастова, Макарова, которые атаковали большевистские гарнизоны и воинские части Красной армии и проводили агитационную работу среди населения.

Установлено, что за свою освободительную деятельность постановлением Киевской губернской чрезвычайной комиссии от 26 февраля 1922 года Артеменко-Орлик, Хоменко-Смутенко и Нога были признаны "врагами советской власти», «неисправимыми бандитами» и приговорены по ст. 58, ст. 68, ч. 1, 2 ст. 76 Уголовного кодекса УССР 1922 года к расстрелу.

При изучении архивного уголовного дела было установлено, что эти лица необоснованно осуждены за борьбу за независимость Украины, которая проявилась в участии и руководстве вооруженными отрядами УНР, а также в борьбе против действующей власти другим способом.

 

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...