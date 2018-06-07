Суд реабилитировал расстрелянного коммунистами петлюровского атамана Артеменко-Орлика

Борцов за независимость Украины в начале ХХ века, петлюровского атамана Киевщины Артеменко-Орлика и его собратьев Хоменко-Смутенка и Ногу реабилитировали.

Апелляционный суд Киевской области реабилитировал петлюровского атамана Киевщины Федора Петровича Артеменко-Орлика и его побратимов Якова Несторовича Хоменко-Смутенко и Федора Архиповича Ногу, которые оказывали сопротивление действующему в то время коммунистическому тоталитарному режиму, состояли в вооруженных отрядах Украинской Народной Республики и совершали другие действия, которые безусловно свидетельствуют об их борьбе за независимость Украины в начале ХХ века.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, в Киевской области в 1920-1922 годах начали борьбу против большевистских захватчиков отряды под председательством атамана Орлика в районе Ирпеня, Бучи, Гостомеля, Ворзеля, Клавдиево, Бородянки, Тетерева, Радомышля, Иванкова, Дымера, Чернобыля, Фастова, Макарова, которые атаковали большевистские гарнизоны и воинские части Красной армии и проводили агитационную работу среди населения.

Установлено, что за свою освободительную деятельность постановлением Киевской губернской чрезвычайной комиссии от 26 февраля 1922 года Артеменко-Орлик, Хоменко-Смутенко и Нога были признаны "врагами советской власти», «неисправимыми бандитами» и приговорены по ст. 58, ст. 68, ч. 1, 2 ст. 76 Уголовного кодекса УССР 1922 года к расстрелу.

При изучении архивного уголовного дела было установлено, что эти лица необоснованно осуждены за борьбу за независимость Украины, которая проявилась в участии и руководстве вооруженными отрядами УНР, а также в борьбе против действующей власти другим способом.