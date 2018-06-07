«Органы», оказывается, знают кто стоит за большинством преступлений в Украине

Министр напомнил, что Украина вместе с западными странами создает департамент по борьбе с оргпреступностью

Так называемые "воры в законе" в Украине контролируют большую часть преступлений – от угонов машин до террористических актов. Всего в нашей стране насчитывается от 80 до 100 генералов преступного мира. Об этом рассказал во время панельной дискуссии в рамках экспертного форума в Киеве министр внутренних дел Арсен Аваков.

В Украине за последние пару лет зачастили заказные убийства, и министр подчеркнул, что такую "работу" курируют, в том числе, и криминальные авторитеты.

"В Украине действуют на сегодняшний момент от 80 до 100 "воров в законе", на которых базируются целый ряд преступных сообществ. 70% угонов автомобилей координируются криминальными авторитетами, так называемыми "ворами в законе", также – 60% квартирных краж, террористические преступления, убийства, в том числе заказные", – сказал Аваков.

Глава МВД напомнил, что Украина вместе США, Великобританией, Канадой, Германией, Францией ведут совместную работу по созданию департамента спецрасследований, который будет заниматься борьбой с оргпреступностью.

Ранее в полиции рассказывали, откуда в Киев съезжаются преступники. По словам начальника киевской полиции Андрея Крищенко, в столице около 10 "воров в законе" из Грузии, которые пытаются влиять на криминогенную ситуацию.

Кроме того, в Нацполиции объясняли, что российские спецслужбы используют "воров в законе" для дестабилизации ситуации в Украине. "В Украине прослеживается насыщение и активизация деятельности организаторов и руководителей преступных группировок, получивших гражданство и статус "вора в законе" на территории Российской Федерации", – рассказывал замглавы полиции Киева Вадим Троян. // Сегодня