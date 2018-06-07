Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

На Закарпатті розшукують директора підприємства, який заволодів коштами держустанови

07.06.2018 15:55

Оперативним управлінням ГУ ДФС у Закарпатській області за скоєння злочину, передбаченого частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України, розшукується Василь Діус, 8 березня 1963 року народження, уродженець смт Чинадієво Мукачівського району Закарпатської області.

Василь ДіусІ – директор ПП «ДІ-ЛО» в порушення вимог Закону України «Про податок на додану вартість» № 283-ВР від 3 квітня 1997 року, в період 2005-2006 років, шляхом зловживання службовим становищем, достовірно знаючи, що ПП «ДІ-ЛО» не є платником податку на додану вартість, заволодів коштами державної установи в сумі 74 тис. 250 грн, чим заподіяв шкоду державі у великих розмірах.

розшук

Наразі чоловік переховується від органів досудового розслідування.

"Громадяни, які володіють будь-якою інформацією про можливе місцезнаходження Діуса Василя Івановича, можуть повідомити її в чергову частину Головного управління ДФС у Закарпатській області (працює цілодобово) за телефонами: (0312) 61-29-84 та моб. тел. (050) 862-00-22", повідомляють у ГУ ДФС у Закарпатській області. // zakarpattya.net.ua

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...