На Закарпатті розшукують директора підприємства, який заволодів коштами держустанови

Василь ДіусІ – директор ПП «ДІ-ЛО» в порушення вимог Закону України «Про податок на додану вартість» № 283-ВР від 3 квітня 1997 року, в період 2005-2006 років, шляхом зловживання службовим становищем, достовірно знаючи, що ПП «ДІ-ЛО» не є платником податку на додану вартість, заволодів коштами державної установи в сумі 74 тис. 250 грн, чим заподіяв шкоду державі у великих розмірах.

Наразі чоловік переховується від органів досудового розслідування.

"Громадяни, які володіють будь-якою інформацією про можливе місцезнаходження Діуса Василя Івановича, можуть повідомити її в чергову частину Головного управління ДФС у Закарпатській області (працює цілодобово) за телефонами: (0312) 61-29-84 та моб. тел. (050) 862-00-22", повідомляють у ГУ ДФС у Закарпатській області. // zakarpattya.net.ua