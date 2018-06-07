Двухъярусная кровать, как вариант экономии пространства в доме

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Не все квартиры располагают достаточным количеством места, чтобы поместить нужную мебель. Особенно остро эта проблема стоит, если в доме есть дети. Ведь каждому хочется иметь свой уголок для игр и отдыха.
Вариантом решения проблемы может стать двухъярусная кровать. Она существенно сэкономит место в детской комнате. Такое изделие может предназначаться одному человеку, либо сразу двоим. В первом случае, это целый комплекс, где у ребенка есть спальное место, шкаф, письменный стол и отделения для хранения игрушек. Во втором, это просто двухэтажная кровать для двоих детей.
Эксперты компании «Файні меблі» рассказали об основных параметрах, которые нужно учитывать при выборе такого изделия.
Фото: fayni-mebli.com
Выбирая подходящую модель, ориентируйтесь на следующие параметры:
Двухъярусная кровать – это экономия пространства в комнате. Есть модели, в которых нижний ярус трансформируется в удобный диванчик. Такие изделия подойдут не только малышу, но и подростку.
Существуют кровати, которые складывают из модулей: отдельно шкаф, стол, кровать, полочки и ступеньки. Они не соединены между собой, а собираются как конструктор. Поэтому, когда ребенок вырастет и не захочет спать на втором этаже, уголок можно разобрать и оставить те части, которыми еще будут пользоваться.
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