Двухъярусная кровать, как вариант экономии пространства в доме

Не все квартиры располагают достаточным количеством места, чтобы поместить нужную мебель. Особенно остро эта проблема стоит, если в доме есть дети. Ведь каждому хочется иметь свой уголок для игр и отдыха.

Вариантом решения проблемы может стать двухъярусная кровать. Она существенно сэкономит место в детской комнате. Такое изделие может предназначаться одному человеку, либо сразу двоим. В первом случае, это целый комплекс, где у ребенка есть спальное место, шкаф, письменный стол и отделения для хранения игрушек. Во втором, это просто двухэтажная кровать для двоих детей.

Эксперты компании «Файні меблі» рассказали об основных параметрах, которые нужно учитывать при выборе такого изделия.

Фото: fayni-mebli.com

Рекомендации по подбору двухъярусной кровати

Выбирая подходящую модель, ориентируйтесь на следующие параметры:

Возраст. Подобное изделие рекомендуется покупать детям от 6 лет. Высота кровати. Выбирая ее, ориентируйтесь на высоту вашего дома. Чтобы ребенку было комфортно сидеть на кровати, от ее верха до потолка должно остаться не меньше 50 сантиметров. В противном случае, он будет постоянно биться об него головой. Защита. Еще одним немаловажным параметром является высота бортиков. Она не должна быть меньше 30 см, чтобы обезопасить вашего ребенка от падения с кровати. Спуск. Двухъярусная кровать имеет ступеньки или лестницу, чтобы ребенок мог спуститься со второго этажа. Желательно, чтобы они были плавными. Конечно, в магазине вы обязательно попросите дочку или сына их протестировать, чтобы посмотреть, как они забираются наверх. Но учитывайте, что там это будет для них игрой. А дома, утром, они будут слезать сонные. Так что спуск должен быть максимально безопасным. Материал. Конечно, для детей он должен быть максимально натуральным. Крепкая конструкция. Не стесняйтесь опробовать кровать, забравшись на нее. Правильно сконструированное изделие должно выдержать вес взрослого человека. Между первым и вторым ярусом должно быть достаточное расстояние. Взрослый человек, севший на нижнюю кровать, не должен упираться головой о верхнюю.

Преимущества покупки двухъярусной кровати

Двухъярусная кровать – это экономия пространства в комнате. Есть модели, в которых нижний ярус трансформируется в удобный диванчик. Такие изделия подойдут не только малышу, но и подростку.

Существуют кровати, которые складывают из модулей: отдельно шкаф, стол, кровать, полочки и ступеньки. Они не соединены между собой, а собираются как конструктор. Поэтому, когда ребенок вырастет и не захочет спать на втором этаже, уголок можно разобрать и оставить те части, которыми еще будут пользоваться.