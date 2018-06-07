Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

В Москве косметолог-самоучка изуродовала сотни женщин

07.06.2018 16:08

Посетительницы частного салона в шоке от оказанных услуг

Следственный комитет по Москве намерен ходатайствовать о заключении под стражу сообщницы косметолога-самоучки Натальи Коростелевой. Женщина обвиняется в том, что изуродовала своих клиенток — ее жертвами стали почти полтысячи жительниц столицы.

Косметолог-самоучка уродовала своих пациенток: жертвами стали сотни женщин

Как ранее сообщал «МК», еще два года назад на Коростелеву было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и здоровья потребителей. Случилось это после того, как на нее массово пожаловались клиентки. В частности, 41-летняя москвичка получила абсцесс мягких тканей из-за уколов неизвестного препарата, которые ей сделала косметолог в частном кабинете в 2013 году. У другой женщины распухло лицо, начался обширный воспалительный процесс, заплыли глаза. Она в тяжелом состоянии попала в больницу, где ей разрезали щеку.

Коростелева, несмотря на отсутствие надлежащего образования и лицензии на косметологическую деятельность, успешно работала в своем офисе на Ленинградском проспекте. Пока количество ее жертв не выросло в сотни раз. Однако привлечь к ответственности горе-медика долгое время не удавалось. Несчастные женщины сумели пробиться на прием к главе СКР по Москве Александру Дрыманову. И только после этого было возбуждено дело.

В ходе следствия было установлено, что в 2016 году Коростелева и ее подельница Соният Яинбаева, используя поддельные дипломы оказывали косметические и медицинские услуги. Они вводили в ткани лица под видом гилауроновой кислоты, биополимер ненадлежащего качества. У потерпевших образовались дефекты лица, которые очень сложно поддавались лечению.

- В результате преступной деятельности Коростелевой и Яинбаевой пострадало около 500 человек , - рассказала «МК» адвокат потерпевших Алена Адлер.

По ее словам, в четверг Пресненский суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об аресте Яинбаевой, которая все это время находилась в розыске и была задержана на днях. // МК

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...