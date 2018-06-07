В Москве косметолог-самоучка изуродовала сотни женщин

Следственный комитет по Москве намерен ходатайствовать о заключении под стражу сообщницы косметолога-самоучки Натальи Коростелевой. Женщина обвиняется в том, что изуродовала своих клиенток — ее жертвами стали почти полтысячи жительниц столицы.

Как ранее сообщал «МК», еще два года назад на Коростелеву было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и здоровья потребителей. Случилось это после того, как на нее массово пожаловались клиентки. В частности, 41-летняя москвичка получила абсцесс мягких тканей из-за уколов неизвестного препарата, которые ей сделала косметолог в частном кабинете в 2013 году. У другой женщины распухло лицо, начался обширный воспалительный процесс, заплыли глаза. Она в тяжелом состоянии попала в больницу, где ей разрезали щеку.

Коростелева, несмотря на отсутствие надлежащего образования и лицензии на косметологическую деятельность, успешно работала в своем офисе на Ленинградском проспекте. Пока количество ее жертв не выросло в сотни раз. Однако привлечь к ответственности горе-медика долгое время не удавалось. Несчастные женщины сумели пробиться на прием к главе СКР по Москве Александру Дрыманову. И только после этого было возбуждено дело.

В ходе следствия было установлено, что в 2016 году Коростелева и ее подельница Соният Яинбаева, используя поддельные дипломы оказывали косметические и медицинские услуги. Они вводили в ткани лица под видом гилауроновой кислоты, биополимер ненадлежащего качества. У потерпевших образовались дефекты лица, которые очень сложно поддавались лечению.

- В результате преступной деятельности Коростелевой и Яинбаевой пострадало около 500 человек , - рассказала «МК» адвокат потерпевших Алена Адлер.

По ее словам, в четверг Пресненский суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об аресте Яинбаевой, которая все это время находилась в розыске и была задержана на днях. // МК