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СБУ повернула додому студента-патріота, якого захопили терористи «ЛНР» за український прапор

07.06.2018 16:20

Співробітники Служби безпеки України повернули додому студента вінницького вишу, якого незаконно утримували бойовики терористичної організації «ЛНР».

Правоохоронці встановили, що уродженець Луганщини у 2017 році разом з батьками поїхав до тимчасово непідконтрольного українською владою Луганська для вирішення майнових питань. Під час перебування в місті хлопець спільно з патріотично налаштованими місцевими жителями підняли на флагштоку біля школи, де він раніше навчався, прапор України. Патріоти також намалювали національну символіку на фасаді будівлі навчального закладу.

СБУ

Юнаків затримали учасники незаконних збройних формувань та насильно утримували у будівлі місцевої пенітенціарної установи. При цьому українських бранців допитували представники так званого «МГБ ЛНР», які застосовували до них заходи психологічного та фізичного тиску.

Унаслідок ефективної оперативної комбінації співробітники СБ України вивели незаконно затриманого юнака на підконтрольну українській владі територію та повернули до Вінниці.

За матеріалами Управління СБУ у Вінницькій області відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 Кримінального кодексу України. 

Прес-центр СБ України

 

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