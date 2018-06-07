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В Киеве упавший (сброшенный?) с моста кусок бетона почти оторвал руку водителю авто

07.06.2018 16:35

 Это жуткое ЧП произошло около полудня 7 июня в столице на проспекте Победы у станции метро «Берестейская».

По словам очевидцев, на автомобиль Renault, проезжавший под мостовым путепроводом, сверху упал огромный кусок бетона. То ли он оторвался от моста, то ли кто-то его сбросил, люди не видели. Но этот «снаряд» пробил лобовое стекло и всем весом ударил водителя иномарки, буквально оторвав ему руку.

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Водитель авто не сразу сообразил, что случилось, и остановился только через несколько десятков метров. На место происшествия сразу же прибыли правоохранители и врачи скорой помощи, сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе столичного главка Нацполиции Украины.

«Пострадавший срочно был доставлен в больницу, врачи пытаются спасти ему руку. На месте происшествия работает полиция, которая выясняет все обстоятельства случившегося, в том числе и то, мог ли кто-то бросить камень на проезжавшую машину», — сказали в полиции.

В то же время пользователи Facebook не исключают, что камень кто-то сбросил сделано умышленно.

«Проходил там сегодня в районе 11 часов. Сверху какая-то тетка в теплой куртке бросала в ту сторону что-то — то ли плитку, то ли камни», — написал пользователь Facebook Антон Малиновский.

Столичные власти утверждают, что к состоянию моста ЧП не имеет никакого отношения.

Как рассказал 112.ua начальник Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук, группа парней отрывала куски облицовки мостового перехода в районе метро «Берестейская» и бросала их вниз — на проезжую часть.

 

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