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У Кам’янському затримали розбійника з гранатою, який пограбував пункт видачі кредитів

07.06.2018 16:49

Погрожуючи менеджеру гранатою, зловмисник заволодів грошовими коштами. Працівниця пункту звернулася до поліції та повідомила, що 31 травня близько 8:00 на заклад здійснили розбійний напад.

Правоохоронці встановили, що до центру кредитування зайшов невідомий чоловік у темних окулярах та кепці. Погрожуючи менеджеру гранатою, він заволодів грошовими коштами, після чого втік. 

За результатами слідчо-розшукових заходів оперативники Кам’янського ВП спільно з прокуратурою міста встановили й затримали зловмисника. Ним виявився 60-річний раніше судимий житель м. Дніпро. З урахуванням зібраних доказів у кримінальному провадженні, за погодженням з місцевою прокуратурою чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій). Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. 

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області
за матеріалами Кам`янського відділу поліції

 

 

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