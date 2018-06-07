В Москве 17-летний судимый подонок изнасиловал 13-летнего инвалида

Подросток-инвалид стал жертвой изнасилования на северо-востоке Москвы. На него напал несовершеннолетний судимый сосед, который устроил засаду в подъезде.

Как удалось выяснить «МК», инцидент произошел 6 июня около 22.00. 13-летний Дима (все имена изменены), страдающий олигофренией, спускался из своей квартиры на улицу. Подросток нес бутылку с водой отцу (мужчина работает инженером в химчистке), который во дворе дома чинил свою машину. На лестничной клетке третьего этажа его подкараулил сосед с восьмого этажа 17-летний Алексей и надругался над ним. После случившегося Дима вышел во двор, отдал бутылку отцу и поднялся домой, где сказал матери, что ему надо помыться. Родительница обратила внимание на то, что трусы сына были в крови, когда тот направился в ванную. Женщина позвонила в полицию и скорую. Прибывшие на место стражи порядка по горячим следам задержали Алексея, а медики доставили жертву в детскую больницу.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, Алексей свою вину отрицает. Парень заявил следователям, что шел в магазин и о случившемся ничего не знает. Однако следователи выяснили, что он был судим за кражу и знаком с Димой. О встрече они не договаривались.