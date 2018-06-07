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Пильні мешканці села Лютіж, Вишгородського р-ну допомогли затримати столичного студента з наркотикам

07.06.2018 17:28

Молодий чоловік привернув увагу сельчан своєю дивною поведінкою – блукав селом, заглядав до людей через паркани та був знервованим. Люди зателефонували до поліції. 

Це сталося вчора, близько 7-ої години ранку. Правоохоронці негайно виїхали на виклик.  Підозрілого молодого чоловіка затримали на вулиці Визволителів, що неподалік місцевого магазину. Під час поверхневого огляду поліцейські в кишені шорт у нього виявили поліетиленовий пакетик  з подрібненою речовиною рослинного походження буро-зеленого кольору, зовні схожу на наркотичну. 

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Затриманим виявився 21-річний киянин, студент одного із столичних вузів. Він пояснив, що вилучена речовина – канабіс, яку він зберігав для власного вживання, без мети збуту. На місце події викликана слідчо - оперативна група. За даним фактом проводиться перевірка.

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 УПД Київської області 

 

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