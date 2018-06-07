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На Донеччині на систематичних хабарах викрито керівника управління Держгеокадастру

07.06.2018 17:42

Співробітники Служби безпеки України, що залучені до операції Об’єднаних сил, викрили на хабарах начальника одного з міжміських управлінь Держслужби з питань геодезії, картографії та кадастру Донецької області.

Правоохоронці встановили, що посадовець організував механізм одержання від громадян неправомірної вигоди за безперешкодне погодження землевпорядної документації.

хабар

Оперативники спецслужби задокументували факт вимагання від місцевого підприємця понад вісім тисяч гривень. За вказану суму зловмисник обіцяв прискорити оформлення дозволу на використання земельної ділянки.

Співробітники СБУ затримали посадовця згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання частини хабара в розмірі понад шість тисяч гривень.

Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

 

Прес-центр СБ України

 

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