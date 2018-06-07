На Одещині викрили на хабарі у 55 000 грн головного ревізора та керівника відділу фіскальної служби

Прокуратура Одеської області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням).

У ході розслідування 07 червня слідчі прокуратури Одещини спільно зі співробітниками Управління захисту економіки органів поліції в Одеській області та Управління внутрішньої безпеки Головного управління Державної фіскальної служби в області викрили на хабарництві посадових осіб фіскальних органів.

З’ясовано, що головний державний ревізор у змові з керівником одного з відділів управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС в Одеській області вимагали від громадянина хабар у сумі 55 000 грн.

За вказані неправомірні кошти податківці планували вирішити питання, пов’язане з виключенням цього громадянина з реєстру боржників, які не сплатили податок від суми списаного банківською установою боргу за договором кредитування.

Неправомірну вигоду передавали у два транші.

Після одержання останньої частини обумовленої неправомірної вигоди співробітників фіскальних органів затримано на вулиці поблизу однієї з адміністративних будівель податкової в Одесі.

Тривають першочергові слідчі дії.

Прокуратура Одеської області