На Одещині викрили на хабарі у 55 000 грн головного ревізора та керівника відділу фіскальної служби

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Прокуратура Одеської області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням).
У ході розслідування 07 червня слідчі прокуратури Одещини спільно зі співробітниками Управління захисту економіки органів поліції в Одеській області та Управління внутрішньої безпеки Головного управління Державної фіскальної служби в області викрили на хабарництві посадових осіб фіскальних органів.
З’ясовано, що головний державний ревізор у змові з керівником одного з відділів управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС в Одеській області вимагали від громадянина хабар у сумі 55 000 грн.
За вказані неправомірні кошти податківці планували вирішити питання, пов’язане з виключенням цього громадянина з реєстру боржників, які не сплатили податок від суми списаного банківською установою боргу за договором кредитування.
Неправомірну вигоду передавали у два транші.
Після одержання останньої частини обумовленої неправомірної вигоди співробітників фіскальних органів затримано на вулиці поблизу однієї з адміністративних будівель податкової в Одесі.
Тривають першочергові слідчі дії.
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